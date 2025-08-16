Salah a stabilit scorul final din Liverpool - Bournemouth cu un gol în prelungiri, iar starul egiptean a ajuns la nu mai puțin de 10 goluri înscrise în rundele inaugurale din Premier League.



Mohamed Salah, singur în fața peluzei, în lacrimi după Liverpool - Bournemouth 4-2

La final, Mohamed Salah a fost surprins în lacrimi în fața peluzei lui Liverpool, care scanda numele regretatului Diogo Jota. Egipteanul a rămas singur alături de suporteri, a aplaudat, iar după câteva minute a plecat către vestiare.



De altfel, Salah a sărbătorit golul de 4-2 imitând una dintre celebrările lui Diogo Jota, cel care i-a fost coleg la Liverpool în precedentele cinci sezoane. Arne Slot, managerul campioanei Angliei, a fost întrebat după meci despre trăirile egipteanului.



"Nu știu sigur cum se simte Salah pentru că nu l-am întrebat. Nu am vrut să intervin pentru că mi s-a părut special modul în care fanii noștri au reacționat astăzi și cum au continuat să cânte pentru Diogo.



Au fost niște gesturi extraordinare astăzi, iar Mo cred că a simțit după meci cât de special a fost totul și probabil a simțit emoția.



Cu toții am știut că familia lui Diogo a fost aici - soția, copiii. Și pentru ei probabil a fost special să vadă cât de iubit este Diogo, dar a existat în continuare și acea durere. Probabil aceste emoții l-au făcut pe Mo să reacționeze așa. Și eu am simțit la fel, doar că nu am plâns", a spus Arne Slot, la conferința de presă de după meci.

Diogo Jota, internaţional portughez în vârstă de 28 de ani a murit într-un accident de maşină în Spania împreună cu fratele său Andre Silva, 25 de ani, în iulie.

