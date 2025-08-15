OFICIAL Reacția clubului Aberdeen după ce a aflat că se va duela cu FCSB în play-off-ul Europa League

Reacția clubului Aberdeen după ce a aflat că se va duela cu FCSB în play-off-ul Europa League
FCSB s-a impus la Priștina în returul cu Drita, scor 3-1, după ce, în tur, roș-albaștrii s-au impus cu 3-2. 

Astfel, FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League, unde se va duela cu scoțienii de la Aberdeen.

Aberdeen a reacționat după calificarea lui FCSB în play-off-ul Europa League

Clubul scoțian a reacționat la scurt timp după ce s-a aflat deznodământul partidei din Kosovo, partidă din care FCSB a ieșit învingătoare.

Aventura europeană începe.

Vom juca împotriva Fotbal Club FCSB în turul de play-off al Europa League.

Hai să umplem stadionul Pittodrie pentru meciul tur”, a scris clubul Aberdeen pe rețelele sociale.

Roș-albaștrii au început perfect meciul la Priștina. Juri Cisotti a deschis scorul încă din primul minut al partidei, iar Miculescu a făcut 2-0 în minutul 18. Tusha a redus din diferență după pauză, în minutul 52, însă Broja a fost eliminat în minutul 68, iar misiunea roș-albaștrilor a devenit mai simplă. Dennis Politic a punctat decisiv în minutul 85.

VIDEO Rezumatul meciului Drita - FCSB 1-3

