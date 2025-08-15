Astfel, FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League, unde se va duela cu scoțienii de la Aberdeen.

Aberdeen a reacționat după calificarea lui FCSB în play-off-ul Europa League

Clubul scoțian a reacționat la scurt timp după ce s-a aflat deznodământul partidei din Kosovo, partidă din care FCSB a ieșit învingătoare.

”Aventura europeană începe.

Vom juca împotriva Fotbal Club FCSB în turul de play-off al Europa League.

Hai să umplem stadionul Pittodrie pentru meciul tur”, a scris clubul Aberdeen pe rețelele sociale.