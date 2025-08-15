După 3-2 în turul dublei cu Drita, de pe Arena Națională, FCSB s-a impus și în manșa secundă, cu scorul de 3-1, și s-a calificat în play-off-ul Europa League.



În ultima dublă premergător fazei principale, FCSB se va duela cu gruparea scoțiană Aberdeen. Orice s-arîntâmplat în duelurile cu Aberdeen, FSCB este sigurăde calificarea în faza principală a Conference League, pentru care are asigurat și un cec în valoarea de 3,17milioane de euro.



Însă, suma va crește considerabil dacă echipa vacâștiga dubla cu Aberdeen și se va califica în fazaprincipală Europa League. În acest caz, FCSB vaîncasa 4,31 milioane de euro.



Aberdeen și-a luat atacant înaintea dublei cu FCSB



Jurnaliștii scoțieni au reacționat la scurt timp dupăcalificarea roș-albaștrilor în play-off-ul Europa League. Le-au făcut analiza, dar apoi au anunțat și faptul căAberdeen a oficializat o achiziție vineri. A reușit săobțină semnătura atacantului de bandă stângă Kenan Bilalovic.



Suedezul are 20 de ani, este cotat la 250.000 de euro, iar Aberdeen l-a achiziționat din Suedia, de la IFK Varnamo, în schimbul unei sume de 500.000 de euro, conform presei.



”Mă simt bine aici aici. Sunt foarte încântat să-iîntâlnesc pe jucători. I-am întâlnit pe manager și peantrenori la terenul de antrenament, toată lumeami-a făcut o primă impresie excelentă. A fost o decizie ușoară să vin la Aberdeen.



Managerul este un antrenor foarte bun, știe ce vreasă facă și cum vrea să realizeze acest lucru”, a transmis Kenan Bilalovic, după ce a semnat cu Aberdeen.



Venirea lui Kenan Bilalovic s-a făcut, în special, datorită dorinței antrenorului Jimmy Thelin, acesltafiind și el suedez. În sezonul trecut, noul jucător al adversarei FCSB a evoluat în 21 de partide și a marcatdoar un gol.

