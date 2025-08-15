Rapid riscă să rămână fără portar de rezervă după ce Marian Aioani, adus în ianuarie de la Farul pentru 400.000 de euro, a pierdut postul de titular în fața austriacului Franz Stolz și insistă să plece. De la începutul sezonului, Aioani a fost doar rezervă neutilizată, iar singura soluție din lot, dacă el ar pleca, ar fi juniorul Adrian Briciu (18 ani).



Florin Niță, în locul lui Aioani!



În aceste condiții, giuleștenii îl au pe lista de transferuri pe Florin Niță (38 de ani), fost campion cu FCSB și desemnat „Fotbalistul român al anului” în 2021.



Portarul este liber de contract după despărțirea de Damac și ar putea încheia cariera în Giulești, deși în această vară a fost aproape de o nouă experiență în zona arabă. Inclusiv Dinamo l-a dorit, dar negocierile au picat, informează GSP.



Niță are în palmares două titluri de campion, o Cupă a României și două Cupe ale Ligii, iar ultimul meci oficial l-a jucat pe 26 mai, în Arabia Saudită, contra lui Al-Ittihad.

