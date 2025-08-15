Sportivul a postat un anunț pe o platforma de vânzări auto, unde cere 40.000 de euro pe mașina care i-a fost oferită în semn de recunoaștere pentru performanța sa istorică.



Anunțul, publicat de Andrei Cornea în nume personal, prezintă un Hyundai IONIQ 6, versiunea Luxury, de culoare galben/auriu. Modelul electric, fabricat în anul 2024, are deja 29.000 de kilometri la bord. Mașina dispune de o putere de 325 CP , tracțiune 4WD și o baterie cu o capacitate de 77.4 kWh.



Cadoul de 50.000 de euro de la Ion Țiriac



Limuzina electrică a fost un cadou generos din partea Fundației Țiriac, oferit canotorului după ce a cucerit medalia de aur la Paris. La momentul premierii, în toamna anului 2024, valoarea automobilului era estimată la 50.000 de euro. Andrei Cornea povestea atunci cât de mult i s-a schimbat viața după succesul olimpic și cum popularitatea sa a explodat.



"Merg pe drum, lumea mă recunoaște. Am avut odată un moment, eram într-o parcare la un supermarket și vine o doamnă la mine plângând. Prima dată nu știam ce se întâmplă. Mi-a zis că m-a văzut și a vrut să mă felicite. Chiar a fost emoționant", spunea sportivul la scurt timp după premiere.



Decizia sa de a vinde automobilul vine la mai puțin de un an de la primirea acestuia. Gestul său poate fi pus în oglindă cu cel al lui David Popovici, care, deși a primit și el două mașini de la Ion Țiriac, a mărturisit că preferă să nu le conducă pentru a nu atrage atenția de fiecare dată când iese pe stradă.



Andrei Cornea a mai fost recompensat cu un automobil și de către Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

