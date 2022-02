Ora de start a meciului Simona Halep - Caroline Garcia + când joacă Sorana Cîrstea și Irina Begu 

Simona Halep, la Doha

Constănțeanca va primi replica franțuzoaicei Caroline Garcia (70 WTA), pe care o conduce cu un incredibil 7-1 în scorul meciurilor directe. Halep și Garcia s-au duelat ultima oară în 2021, la Miami, când românca s-a impus în trei seturi, 3-6, 6-4, 6-0.

Sorana Cîrstea va juca luni într-o partidă contând pentru turul al doilea cu Garbine Muguruza.

Muguruza (28 ani, 7 WTA) a câştigat toate cele patru dueluri directe cu Cîrstea, fără a pierde vreun set, inclusiv în 2018, în optimi la Doha, cu 6-0, 6-4.

Turneul din Qatar se dispută în perioada 20-26 februarie și face parte din categoria WTA 1000. Se joacă pe hard și are premii totale în valoare de 2,3 milioane de dolari.

Programul româncelor de luni, de la turneul de la Doha

Simona Halep – Caroline Garcia, de la 14:30

Irina Begu – Petra Kvitova, de la 15:45

Sorana Cîrstea – Garbine Muguruza, după 18:00

The Romanians own the Center Court tomorrow in Doha. Hopefully they all can put on a good show and win. pic.twitter.com/DiyorE7r0b