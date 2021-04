"Da, iubitule!" | Sorana Cirstea a lasat racheta din mana si l-a sunat pe Ion Tiriac Jr. imediat dupa ce a castigat titlul la Istanbul

Sorana Cirstea a fost surprinsa de camerele de luat vederi vorbind la telefon, imediat dupa incheierea finalei.

Sorana Cirstea nu a rezistat dorintei de a-si impartasi bucuria cu cei dragi, imediat dupa incheierea finalei de la Istanbul. La scurt timp dupa ce a invins-o pe Elise Mertens, scor 6-1, 7-6, sportiva din Romania a fost surprinsa vorbind la telefon cu iubitul sau, Ion Tiriac Jr, noteaza Prosport.

In transmisiunea directa la televizor, Sorana Cirstea a fost surprinsa avand un dialog telefonic cu Ion Tiriac Jr., care a felicitat-o, iar microfoanele de fond au captat vorbele romancei: "Da, iubitule! Asa e!"

Logodita cu fiul miliardarului roman, Sorana Cirstea nu a fost sustinuta de acesta din tribune la cel mai bun turneu al carierei sale de pana acum, dar a fost incurajata de antrenorul sau, Adrian Cruciat si de preparatorul sau fizic, Teo Cercel.

Turneul WTA 250 de la Istanbul este cel mai de rasunet succes al Soranei Cirstea in cariera pana in prezent, iar performanta este incredibila, avand in vedere ca jucatoarea nascuta la Targoviste a semnat-o fara sa piarda vreun set.

A first singles title since 2008 ???? Savor the moment with your nearest and dearest, @sorana_cirstea! ????????#TennisChampIstanbul pic.twitter.com/QDKGbxr7rd — wta (@WTA) April 25, 2021