”Câinii” au primit vizita arădenilor vineri seară, de la ora 21:30, pe Arena Națională, cel mai mare stadion al țării, în etapa cu numărul 6 din sezonul regulat al SuperLigii României.



La capătul celor 90 de minute, Dinamo și UTA au împărțit punctele, după golurile marcate de Hakim Abdallah, minutul 33, și Mamoudou Karamoko, minutul 59.



Ce a avut de zis Zeljko Kopic după ce Dinamo a încasat două cartonașe roșii cu UTA



În actul secund, Georgi Milanov (minutul 83) a încasat cartonașul roșu, în urma unui al doilea galben, similar ca în cazul lui Cristi Mihai. Dinamo a încheiat, așadar, meciul cu doi oameni în minus.



După meci, Kopic a vorbit despre evoluția elevilor săi și a explicat că pe final aceștia și-au dorit prea mult, motiv pentru care au apărut și eliminările respective.



”Prima repriză nu a fost bună. Nu am avut putere, nu am avut forță, nu am avut energie. A fost dificil de privit prima repriză din perspectiva noastră. A doua repriză a fost diferită, am avut mai multă calitate.



În prima repriză am fost foarte lenți. Cred că în repriza a doua meritam mai mult decât acest unic gol. Dar, trebuie să acceptăm acest rezultat.



Simt energia dinainte de meci, simt cum muncesc jucătorii în săptămâna. Am arătat în a doua repriză că putem, că suntem pregătiți. Am arătat că putem aduce jucători în careul advers. Asta trebuie să rezolvăm. Să jucăm așa tot meciul.



Trebuia să schimbăm ceva în a doua repriză. Și Milanov a intrat bine. Am fost mulțumit de repriza a doua. Parcă am vrut prea mult. Am dominat. Probabil că jucătorii au vrut puțin prea mult. Și se mai întâmplă și astfel de situații cu eliminări. Dar face parte din fotbal”, a spus Zeljko Kopic.

