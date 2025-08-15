Roș-albaștrii au început perfect meciul, deschizând scorul încă din secunda 25, prin Juri Cisotti, care a finalizat cu capul din centrarea lui Vali Crețu, faza pornind de la centrul terenului și construită printr-un joc rapid de pase.



Miculescu a majorat avantajul în minutul 18, după o pătrundere a lui Bîrligea și un șut precis la colțul scurt. În repriza secundă, Drita a redus din diferență prin Tusha, însă finalul i-a aparținut lui Dennis Politic.



În minutul 85, atacantul a scos din joc un fundaș cu un dribling elegant și a închis tabela cu un șut la colțul lung, reușită ce i-a smuls laudele lui Costel Pantilimon.



Costel Pantilimon, dat pe spate de Politic: "E unul dintre jucătorii buni ai campionatului"



„Asta e o execuție fantastică din punctul meu de vedere. E un jucător din campionatul nostru care chiar îmi place. E unul dintre jucătorii buni ai campionatului”, a spus fostul portar al naționalei, prezent în studioul emisiunii „Studio Sport”, difuzată pe VOYO.



În play-off, FCSB va întâlni Aberdeen, prima manșă fiind programată în Scoția, pe 21 august, iar returul pe Arena Națională o săptămână mai târziu.

