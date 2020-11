HOT | Imaginile NUD care au circulat pe Twitter: Garbine Muguruza, asa cum nu ai mai vazut-o niciodata 

Garbine Muguruza a aparut in ipostaze hot in cateva fotografii care au circulat pe Twitter.

Garbine Muguruza este cunoscuta drept una dintre cele mai redutabile jucatoare din circuitul WTA. Cu o inaltime de 1,82 metri, spanioloaica a pus la respect multe adversare, ajungand sa fie dubla campioana de Grand Slam.

La fel ca Simona Halep, Muguruza si-a castigat titlurile de mare slem la Roland Garros si Wimbledon, jucatoarea din Spania impunandu-se la Paris in 2016, respectiv in capitala Regatului Unit in 2017.

S-a vorbit insa mai putin despre caracterul senzual al Garbinei Muguruza, jucatoare care a fost surprinsa in bikini de catre paparazzi, intr-una dintre zilele sale de vacanta din acest an. De asemenea, in primavara acestui an, Muguruza a starnit multe zvonuri in lumea tenisului, dupa ce s-a pozat alaturi de Stan Wawrinka si a postat in descrierea fotografiei urmatoarele: "L-am facut pe Stan the Man sa transpire," elvetianul scriind ca replica: "Antrenament fierbinte si umed cu Mugu."

In sezonul 2020, Muguruza s-a remarcat prin finala atinsa la Australian Open dupa un meci dramatic, castigat in defavoarea Simonei Halep in semifinale; romanca si-a luat revansa in semifinalele turneului de la Roma, a doua cea mai buna performanta bifata de Muguruza in acest an. La capitolul intalnirilor directe, Garbine Muguruza o conduce pe Simona Halep cu 4-3,