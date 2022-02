3 înfrângeri în 4 turnee jucate în 2022 pentru Simona Halep: de când nu a mai pierdut două meciuri la rând în WTA 

Simona Halep a sfârșit eliminată în primul tur al competiției WTA 1000 de la Doha, înclinându-se în fața Carolinei Garcia după o oră și jumătate de joc, încheiat cu scorul de 6-4, 6-3.

Halep nu a fructificat niciuna din cele nouă mingi de break procurate pe serviciul franțuzoaicei, Garcia devenind a doua jucătoare din Hexagon care o învinge pe româncă în 2022, după Alize Cornet, în cadrul Openului Australian.

If you're really wondering, this is how Simona Halep's longest and most recent losing streak in WTA looks like

Happened from Aug '18 to Jan of '19#Simona #Halep #Losing #Streak #WTA pic.twitter.com/sDTdvmRuRc