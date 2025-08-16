Villa vine după un sezon excelent, încheiat pe locul 6 și cu un parcurs spectaculos până în sferturile Ligii Campionilor. Echipa lui Unai Emery arată solid și în acest început de stagiune.

Aston Villa a disputat opt amicale și a câștigat trei dintre ele, ultimul fiind un 2-0 convingător pe terenul lui Villarreal.



Aston Villa - Newcastle, LIVE pe VOYO de la 14:30!



Newcastle vine după un sezon bun, terminat pe locul 5 și cu calificare directă în grupele Ligii Campionilor.

Totuși, echipa lui Eddie Howe traversează un moment delicat: nu a câștigat niciunul dintre cele 6 amicale disputate în vară și vine după un eșec, 0-2 cu Atletico Madrid.

Forma din deplasare nu inspiră încredere, „coțofenele” având doar 3 victorii în ultimele 10 partide.



Ultimul duel direct le-a aparținut clar „leilor”, care s-au impus cu 4-1.

