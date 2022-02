Nu e timp de jelire, dar nici de relaxare: Simona Halep și-a aflat adversarele din turneul mai important de la Doha

Simona Halep, Irina Begu și Sorana Cîrstea și-au aflat oponentele din primul tur al competiției de calibru WTA 1000 care urmează să fie găzduită de Doha în săptămâna 20-26 februarie.

Halep (23 WTA) va primi replica franțuzoaicei Caroline Garcia (70 WTA), pe care o conduce cu un incredibil 7-1 în scorul meciurilor directe. Halep și Garcia s-au duelat ultima oară în 2021, la Miami, când românca s-a impus în trei seturi, 3-6, 6-4, 6-0.

Sorana Cîrstea (30 WTA) va avea parte de o adversară mai facilă, urmând să se dueleze cu finalista turneului WTA Winners Open din 2021, Mayar Sherif (65 WTA).

Irina Begu (54 WTA), care a învins-o la scor pe cehoaica Petra Kvitova (25 WTA) în turneul de la St. Petersburg, în urmă cu două săptămâni, o va reîntâlni pe dubla campioană de Grand Slam. Scorul întâlnirilor directe, 1-5.

