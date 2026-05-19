"M-am certat cu polițistul, nu am putut accepta!" Sabalenka e încă sfâșiată de durere. Episodul care o va urmări toată viața

&quot;M-am certat cu polițistul, nu am putut accepta!&quot; Sabalenka e încă sfâșiată de durere. Episodul care o va urmări toată viața Tenis
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Coșmar fără sfârșit pentru cea mai bună jucătoare de tenis a lumii.

TAGS:
Aryna SabalenkatragedieTenis
Din articol

Sabalenka e urmărită de tragedia care a marcat-o pe viață.

  • Aryna sabalenka eliminare qf madrid 2026
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Arina Sabalenka, sfâșiată de pierdere: Episodul care a lăsat urme adânci

"Nu am putut accepta", "o tragedie de neconceput": numărul 1 mondial al tenisului feminin, Arina Sabalenka, a venit cu dezvăluiri sfâşietoare despre moartea fostului său prieten, Konstantin Kolţov, într-un interviu acordat revistei Vogue, scrie ziarul belgian Le Soir.

Drama care a marcat-o pe viață pe Sabalenka

Konstantin Kolţov a murit în martie 2024 după ce a căzut de la etajul 23 al unui hotel din Miami. Arina Sabalenka a recunoscut că a fost complet copleşită când a primit vestea.

Cu câteva zile înainte de turneul de la Miami din 2024, fostul hocheist belarus Konstantin Kolţov, în vârstă de 42 de ani, a murit în circumstanţe dramatice după ce a căzut de la balconul hotelului său. Chiar dacă relaţia lor se încheiase la momentul respectiv, Sabalenka a fost profund afectată de moartea sa subită.În interviul acordat Vogue, Sabalenka, câştigătoare a patru turnee de Mare Şlem, povesteşte cum a aflat vestea în timp ce se antrena lângă hotel. Ofiţeri de poliţie au venit să o informeze despre tragedie.

O scenă pe care încă nu a uitat-o. "M-am certat cu poliţistul, nu am putut accepta", a mărturisit belarusa, marcată încă de acest episod.La două zile după deces, Sabalenka a publicat o declaraţie emoţionantă în care a făcut referire la o "tragedie de neconceput".

Sabalenka: "Inima mea e frântă"

"Chiar dacă nu mai eram împreună, inima mea este frântă", a scris ea, cerând respectarea intimităţii sale şi a familiei lui Kolţov.În ciuda şocului emoţional, jucătoarea a ales să participe la turneul de la Miami câteva zile mai târziu. După o victorie în prima rundă împotriva prietenei sale Paula Badosa, ea a fost eliminată în cele din urmă de ucraineana Anhelina Kalinina. Privind în urmă, Sabalenka explică faptul că a găsit refugiu în muncă pentru a încerca să depăşească această încercare.

Confesiuni emoționante: tragedia care a schimbat-o pe Sabalenka

"Cred că, în această situaţie, nu există un răspuns corect sau greşit. Cu toţii avem nevoi diferite. Pentru mine, întoarcerea la muncă a fost singura opţiune", a explicat ea, înainte de a adăuga: "Am 28 de ani, dar uneori simt că am experimentat deja totul în viaţa mea."

Această dramă a redeschis alte răni pentru campioana din Belarus, care îşi pierduse deja tatăl într-un mod brutal în 2019, el decedând în urma unei meningite. Ancheta privind moartea lui Konstantin Kolţov continuă să ridice semne de întrebare.

Poliţia din comitatul Miami-Dade a sugerat rapid o "aparentă sinucidere", o versiune contestată de fosta soţie a lui Kolţov în presa belarusă.Potrivit acesteia, Konstantin Koltsov era în stare de ebrietate ridicată în momentul incidentului. "În cameră au fost găsite sticle goale de alcool. Probabil era foarte beat şi nu şi-a dat seama ce face", a declarat ea, potrivit Agerpres.

Publicitate
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele
Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele
ARTICOLE PE SUBIECT
Chelsea - Tottenham 0-0, EXCLUSIV pe VOYO acum. Echilibru între londonezi
Chelsea - Tottenham 0-0, EXCLUSIV pe VOYO acum. Echilibru între londonezi
ACUM: Bournemouth - Manchester City 1-0 este în direct pe VOYO | Surpriză! Gazdele conduc la pauză
ACUM: Bournemouth - Manchester City 1-0 este în direct pe VOYO | Surpriză! Gazdele conduc la pauză
Valeriu Iftime înțeapă un club din Superliga: ”Are fotbaliști buni, dar sunt lăutari acum! Mă bat dacă le pun o lăutărească”
Valeriu Iftime înțeapă un club din Superliga: ”Are fotbaliști buni, dar sunt lăutari acum! Mă bat dacă le pun o lăutărească”
Marius Baciu, concluzii după prima zi la FCSB: ”Sunt aici pentru a găsi boala!”
Marius Baciu, concluzii după prima zi la FCSB: ”Sunt aici pentru a găsi boala!”
Lovitură în lupta pentru Premier League! Echipa de tradiție a fost exclusă pentru spionaj
Lovitură în lupta pentru Premier League! Echipa de tradiție a fost exclusă pentru spionaj
Marcel Bîrsan, arbitrul “finalei campionatului”, candidează la șefia AMFB. Cu cine se luptă pentru postul de președinte
Marcel Bîrsan, arbitrul “finalei campionatului”, candidează la șefia AMFB. Cu cine se luptă pentru postul de președinte
ULTIMELE STIRI
Chelsea - Tottenham 0-0, EXCLUSIV pe VOYO acum. Echilibru între londonezi
Chelsea - Tottenham 0-0, EXCLUSIV pe VOYO acum. Echilibru între londonezi
Bogdan Vlădău, învins de Andi Constantin în RXF 30 pe VOYO!
Bogdan Vlădău, învins de Andi Constantin în RXF 30 pe VOYO!
Conducerea clubului din Superliga a făcut anunțul! Ce se întâmplă cu antrenorul care și-a anunțat plecarea
Conducerea clubului din Superliga a făcut anunțul! Ce se întâmplă cu antrenorul care și-a anunțat plecarea
ACUM: Bournemouth - Manchester City 1-0 este în direct pe VOYO | Surpriză! Gazdele conduc la pauză
ACUM: Bournemouth - Manchester City 1-0 este în direct pe VOYO | Surpriză! Gazdele conduc la pauză
Valeriu Iftime înțeapă un club din Superliga: ”Are fotbaliști buni, dar sunt lăutari acum! Mă bat dacă le pun o lăutărească”
Valeriu Iftime înțeapă un club din Superliga: ”Are fotbaliști buni, dar sunt lăutari acum! Mă bat dacă le pun o lăutărească”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Un nou patron în Superligă: ”40.000.000€. Începem o nouă eră”

Un nou patron în Superligă: ”40.000.000€. Începem o nouă eră”

Gigi Becali anunță că șase jucători sunt OUT de la FCSB: ”Parcă și-au șters fotbalul din cap!”

Gigi Becali anunță că șase jucători sunt OUT de la FCSB: ”Parcă și-au șters fotbalul din cap!”

Ireal! Englezii au aflat care este motivul pentru care Pep Guardiola pleacă de la Manchester City

Ireal! Englezii au aflat care este motivul pentru care Pep Guardiola pleacă de la Manchester City

FCSB a semnat contractul cu primul jucător după numirea lui Baciu: „Pe un an“

FCSB a semnat contractul cu primul jucător după numirea lui Baciu: „Pe un an“

Marele regret al lui Becali: „O să țin minte toată viața! Dacă îl luam, aveam toate campionatele câștigate“

Marele regret al lui Becali: „O să țin minte toată viața! Dacă îl luam, aveam toate campionatele câștigate“

Cristi Chivu, ședință de trei ore și jumătate cu șefii lui Inter! Anunț major venit de la Milano

Cristi Chivu, ședință de trei ore și jumătate cu șefii lui Inter! Anunț major venit de la Milano



Recomandarile redactiei
Conducerea clubului din Superliga a făcut anunțul! Ce se întâmplă cu antrenorul care și-a anunțat plecarea
Conducerea clubului din Superliga a făcut anunțul! Ce se întâmplă cu antrenorul care și-a anunțat plecarea
Valeriu Iftime înțeapă un club din Superliga: ”Are fotbaliști buni, dar sunt lăutari acum! Mă bat dacă le pun o lăutărească”
Valeriu Iftime înțeapă un club din Superliga: ”Are fotbaliști buni, dar sunt lăutari acum! Mă bat dacă le pun o lăutărească”
Marius Baciu, concluzii după prima zi la FCSB: ”Sunt aici pentru a găsi boala!”
Marius Baciu, concluzii după prima zi la FCSB: ”Sunt aici pentru a găsi boala!”
Chelsea - Tottenham 0-0, EXCLUSIV pe VOYO acum. Echilibru între londonezi
Chelsea - Tottenham 0-0, EXCLUSIV pe VOYO acum. Echilibru între londonezi
ACUM: Bournemouth - Manchester City 1-0 este în direct pe VOYO | Surpriză! Gazdele conduc la pauză
ACUM: Bournemouth - Manchester City 1-0 este în direct pe VOYO | Surpriză! Gazdele conduc la pauză
Alte subiecte de interes
Veste majoră în prima zi la Wimbledon! Numărul 3 mondial s-a retras din turneu, acuzând o accidentare
Veste majoră în prima zi la Wimbledon! Numărul 3 mondial s-a retras din turneu, acuzând o accidentare
După moartea fostului iubit, Sabalenka suferă multiple alte drame. Ce i s-a întâmplat acum bielorusei
După moartea fostului iubit, Sabalenka suferă multiple alte drame. Ce i s-a întâmplat acum bielorusei
Tragedie în fotbal. A murit Violeta Mițul
Tragedie în fotbal. A murit Violeta Mițul
Reacții din lumea scrimei după moartea campionului Florin Zalomir
Reacții din lumea scrimei după moartea campionului Florin Zalomir
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
CITESTE SI
Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis fosta iubită și a incendiat casa. Este căutat din 2025

stirileprotv Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis fosta iubită și a incendiat casa. Este căutat din 2025

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

stirileprotv Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

stirileprotv Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!