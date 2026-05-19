"M-am certat cu polițistul, nu am putut accepta!" Sabalenka e încă sfâșiată de durere. Episodul care o va urmări toată viața

Arina Sabalenka, sfâșiată de pierdere: Episodul care a lăsat urme adânci

"Nu am putut accepta", "o tragedie de neconceput": numărul 1 mondial al tenisului feminin, Arina Sabalenka, a venit cu dezvăluiri sfâşietoare despre moartea fostului său prieten, Konstantin Kolţov, într-un interviu acordat revistei Vogue, scrie ziarul belgian Le Soir.

Drama care a marcat-o pe viață pe Sabalenka

Konstantin Kolţov a murit în martie 2024 după ce a căzut de la etajul 23 al unui hotel din Miami. Arina Sabalenka a recunoscut că a fost complet copleşită când a primit vestea.

Cu câteva zile înainte de turneul de la Miami din 2024, fostul hocheist belarus Konstantin Kolţov, în vârstă de 42 de ani, a murit în circumstanţe dramatice după ce a căzut de la balconul hotelului său. Chiar dacă relaţia lor se încheiase la momentul respectiv, Sabalenka a fost profund afectată de moartea sa subită.În interviul acordat Vogue, Sabalenka, câştigătoare a patru turnee de Mare Şlem, povesteşte cum a aflat vestea în timp ce se antrena lângă hotel. Ofiţeri de poliţie au venit să o informeze despre tragedie.

O scenă pe care încă nu a uitat-o. "M-am certat cu poliţistul, nu am putut accepta", a mărturisit belarusa, marcată încă de acest episod.La două zile după deces, Sabalenka a publicat o declaraţie emoţionantă în care a făcut referire la o "tragedie de neconceput".

Sabalenka: "Inima mea e frântă"

"Chiar dacă nu mai eram împreună, inima mea este frântă", a scris ea, cerând respectarea intimităţii sale şi a familiei lui Kolţov.În ciuda şocului emoţional, jucătoarea a ales să participe la turneul de la Miami câteva zile mai târziu. După o victorie în prima rundă împotriva prietenei sale Paula Badosa, ea a fost eliminată în cele din urmă de ucraineana Anhelina Kalinina. Privind în urmă, Sabalenka explică faptul că a găsit refugiu în muncă pentru a încerca să depăşească această încercare.

Confesiuni emoționante: tragedia care a schimbat-o pe Sabalenka

"Cred că, în această situaţie, nu există un răspuns corect sau greşit. Cu toţii avem nevoi diferite. Pentru mine, întoarcerea la muncă a fost singura opţiune", a explicat ea, înainte de a adăuga: "Am 28 de ani, dar uneori simt că am experimentat deja totul în viaţa mea."

Această dramă a redeschis alte răni pentru campioana din Belarus, care îşi pierduse deja tatăl într-un mod brutal în 2019, el decedând în urma unei meningite. Ancheta privind moartea lui Konstantin Kolţov continuă să ridice semne de întrebare.

Poliţia din comitatul Miami-Dade a sugerat rapid o "aparentă sinucidere", o versiune contestată de fosta soţie a lui Kolţov în presa belarusă.Potrivit acesteia, Konstantin Koltsov era în stare de ebrietate ridicată în momentul incidentului. "În cameră au fost găsite sticle goale de alcool. Probabil era foarte beat şi nu şi-a dat seama ce face", a declarat ea, potrivit Agerpres.