Marcel Bîrsan, arbitrul “finalei campionatului”, candidează la șefia AMFB. Cu cine se luptă pentru postul de președinte

de Dan CHILOM
Marcel Bîrsan, arbitru activ, 44 de ani, 261 de meciuri în prima ligă de fotbal a României, a ales să candideze la șefia Asociației Municipale de Fotbal pe București, asta după ce în luna aprilie a acestui an, fostul președinte Marian Lumânare, a decedat.
AMFB este cel mai important AJF din România, fiind forul care gestionează fotbalul juvenil din Capitală, Liga a 4-a, Liga a 5-a, și este afiliată la Federația Română de Fotbal.
Bîrsan a condus duminică meciul U Craiova - U Cluj 5-0.
Cine este Marcel Bîrsan
Bîrsan s-a născut pe 18 februarie 1982, în București, este de profesie jurist, s-a apucat de arbitraj în anul 1998, și a debutat în prima ligă pe 20 august 2012, la partida dintre Viitorul Constanța și Gaz Metan Mediaș. Are 261 meciuri în prima ligă, 2 finale de Cupa României, 5 meciuri în Conference League, și 3 în preliminariile UEFA Champions League.
Totodată, a făcut parte din brigada lui Istvan Kovacs in repetate rânduri, meciul de referință fiind Real Madrid - Borussia Dortmund, scor 5-2. A fost central la meciul care a decis campioana ediției de anul acesta a Superligii, “U” Craiova - “U” Cluj, scor 5-0.
Președinte la Comisia Municipală a Arbitrilor București din anul 2021
Marcel Bîrsan nu este străin de activitatea de copii și juniori, deoarece, în ultimii 4 ani de zile, a condus arbitrajul din București, fiind președintele Comisiei Municipale de Arbitri.
Oficial VAR în Conference League la meciul lui Andrei Rațiu
Candidatul la șefia AMFB este și arbitru internațional VAR, ultima partidă în care a oficiat, a fost Samsunspor - Rayo Valecano, în Conference League, meci câștigat cu 3-1 de echipa lui Andrei Rațiu, care a fost titular. La centru a condus Marian Barbu. De ce candidează Marcel Bîrsan?
Întrebat care este motivul candidaturii sale, Marcel Bîrsan a răspuns: “Doresc să influențez următorii 4 ani ai fotbalului bucureștean. Am văzut cum copii talentați sunt obligați să joace pe terenuri proaste, în competiții organizate din inerție, care descurajează cluburile mici, și am mai văzut o lipsă totală de transparență, care a alungat oamenii de bună-credință”
- 109 asociații sportive își pot vota viitorul fotbalului din București
La AMFB sunt acum afiliate peste 150 de școli de fotbal. Dacă nu, mai bine. Unele dintre ele nici nu mai există, dar se pare că au drept de vot. Multe dintre aceste entități nu au baze sportive, și nici nu au antrenori licențiați, fiind pur și simplu constituite pentru partea financiară. Evident pentru a lua, nu a da. Dintre aceste peste 200 de asociații doar 109 pot vota pe 28 Mai, deoarece atâtea au avut drept de vot la precedentele alegeri, care, practic, se refac din cauză decesului președintelui Marian Lumânare.
Bîrsan îl are contracandidat la șefia AMFB-ului pe Ilie Drăgan, cel care a fost învins de Răzvan Burleanu în alegerile FRF.
Alegerile la AMFB vor avea loc joi, 28 Mai 2026, ora 12, la sediul FRF.