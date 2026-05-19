Marcel Bîrsan, arbitrul “finalei campionatului”, candidează la șefia AMFB. Cu cine se luptă pentru postul de președinte

Marcel Bîrsan, arbitrul “finalei campionatului”, candidează la șefia AMFB. Cu cine se luptă pentru postul de președinte Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

AMFB este cel mai important AJF din România, fiind forul care gestionează fotbalul juvenil din Capitală, Liga a 4-a, Liga a 5-a, și este afiliată la Federația Română de Fotbal. 

TAGS:
AMFBMarcel Birsan
Din articol

de Dan CHILOM

Marcel Bîrsan, arbitru activ, 44 de ani, 261 de meciuri în prima ligă de fotbal a României, a ales să candideze la șefia Asociației Municipale de Fotbal pe București, asta după ce în luna aprilie a acestui an, fostul președinte Marian Lumânare, a decedat. 

AMFB este cel mai important AJF din România, fiind forul care gestionează fotbalul juvenil din Capitală, Liga a 4-a, Liga a 5-a, și este afiliată la Federația Română de Fotbal. 

Bîrsan a condus duminică meciul U Craiova - U Cluj 5-0.

Cine este Marcel Bîrsan

Bîrsan s-a născut pe 18 februarie 1982, în București, este de profesie jurist, s-a apucat de arbitraj în anul 1998, și a debutat în prima ligă pe 20 august 2012, la partida dintre Viitorul Constanța și Gaz Metan Mediaș. Are 261 meciuri în prima ligă, 2 finale de Cupa României, 5 meciuri în Conference League, și 3 în preliminariile UEFA Champions League. 

Totodată, a făcut parte din brigada lui Istvan Kovacs in repetate rânduri, meciul de referință fiind Real Madrid - Borussia Dortmund, scor 5-2. A fost central la meciul care a decis campioana ediției de anul acesta a Superligii, “U” Craiova - “U” Cluj, scor 5-0. 

Președinte la Comisia Municipală a Arbitrilor București din anul 2021

Marcel Bîrsan nu este străin de activitatea de copii și juniori, deoarece, în ultimii 4 ani de zile, a condus arbitrajul din București, fiind președintele Comisiei Municipale de Arbitri.

Oficial VAR în Conference League la meciul lui Andrei Rațiu 

Candidatul la șefia AMFB este și arbitru internațional VAR, ultima partidă în care a oficiat, a fost Samsunspor - Rayo Valecano, în Conference League, meci câștigat cu 3-1 de echipa lui Andrei Rațiu, care a fost titular. La centru a condus Marian Barbu. De ce candidează Marcel Bîrsan? 

Întrebat care este motivul candidaturii sale, Marcel Bîrsan a răspuns:  “Doresc să influențez următorii 4 ani ai fotbalului bucureștean. Am văzut cum copii talentați sunt obligați să joace pe terenuri proaste, în competiții organizate din inerție, care descurajează cluburile mici, și am mai văzut o lipsă totală de transparență, care a alungat oamenii de bună-credință”

  • 109 asociații sportive își pot vota viitorul fotbalului din București 

La AMFB sunt acum afiliate peste 150 de școli de fotbal. Dacă nu, mai bine. Unele dintre ele nici nu mai există, dar se pare că au drept de vot. Multe dintre aceste entități nu au baze sportive, și nici nu au antrenori licențiați, fiind pur și simplu constituite pentru partea financiară. Evident pentru a lua, nu a da. Dintre aceste peste 200 de asociații doar 109 pot vota pe 28 Mai, deoarece atâtea au avut drept de vot la precedentele alegeri, care, practic, se refac din cauză decesului președintelui Marian Lumânare. 

Bîrsan îl are contracandidat la șefia AMFB-ului pe Ilie Drăgan, cel care a fost învins de Răzvan Burleanu în alegerile FRF.

Alegerile la AMFB vor avea loc joi, 28 Mai 2026, ora 12, la sediul FRF.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele
Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele
ARTICOLE PE SUBIECT
Pe modelul FCSB, Dinamo se retrage din competițiile preluate de FRF
Pe modelul FCSB, Dinamo se retrage din competițiile preluate de FRF
Decizie radicală luată de FCSB! S-a retras din toate competițiile AMFB
Decizie radicală luată de FCSB! S-a retras din toate competițiile AMFB
VICTORIE a lui Talpan in fata AMFB! Comisia FRF a dat verdictul in cazul 'razboiului' cu Lumanare! Raspunsul juristului CSA
VICTORIE a lui Talpan in fata AMFB! Comisia FRF a dat verdictul in cazul 'razboiului' cu Lumanare! Raspunsul juristului CSA
Fază cum rar se vede: Chipciu, galben în FC Argeș - U Cluj înainte ca arbitrul să fluiere startul
Fază cum rar se vede: Chipciu, galben în FC Argeș - U Cluj înainte ca arbitrul să fluiere startul
Universitatea Craiova - CFR Cluj, azi de 20:30. Cine e arbitrul meciului de pe "Ion Oblemenco"
Universitatea Craiova - CFR Cluj, azi de 20:30. Cine e arbitrul meciului de pe "Ion Oblemenco"
ULTIMELE STIRI
ACUM: Bournemouth - Manchester City 1-0 este în direct pe VOYO | Surpriză! Gazdele conduc la pauză
ACUM: Bournemouth - Manchester City 1-0 este în direct pe VOYO | Surpriză! Gazdele conduc la pauză
Valeriu Iftime înțeapă un club din Superliga: ”Are fotbaliști buni, dar sunt lăutari acum! Mă bat dacă le pun o lăutărească”
Valeriu Iftime înțeapă un club din Superliga: ”Are fotbaliști buni, dar sunt lăutari acum! Mă bat dacă le pun o lăutărească”
Chelsea - Tottenham, EXCLUSIV pe VOYO acum. Start!
Chelsea - Tottenham, EXCLUSIV pe VOYO acum. Start!
Marius Baciu, concluzii după prima zi la FCSB: ”Sunt aici pentru a găsi boala!”
Marius Baciu, concluzii după prima zi la FCSB: ”Sunt aici pentru a găsi boala!”
Lovitură în lupta pentru Premier League! Echipa de tradiție a fost exclusă pentru spionaj
Lovitură în lupta pentru Premier League! Echipa de tradiție a fost exclusă pentru spionaj
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Un nou patron în Superligă: ”40.000.000€. Începem o nouă eră”

Un nou patron în Superligă: ”40.000.000€. Începem o nouă eră”

Gigi Becali anunță că șase jucători sunt OUT de la FCSB: ”Parcă și-au șters fotbalul din cap!”

Gigi Becali anunță că șase jucători sunt OUT de la FCSB: ”Parcă și-au șters fotbalul din cap!”

Ireal! Englezii au aflat care este motivul pentru care Pep Guardiola pleacă de la Manchester City

Ireal! Englezii au aflat care este motivul pentru care Pep Guardiola pleacă de la Manchester City

FCSB a semnat contractul cu primul jucător după numirea lui Baciu: „Pe un an“

FCSB a semnat contractul cu primul jucător după numirea lui Baciu: „Pe un an“

Marele regret al lui Becali: „O să țin minte toată viața! Dacă îl luam, aveam toate campionatele câștigate“

Marele regret al lui Becali: „O să țin minte toată viața! Dacă îl luam, aveam toate campionatele câștigate“

Cristi Chivu, ședință de trei ore și jumătate cu șefii lui Inter! Anunț major venit de la Milano

Cristi Chivu, ședință de trei ore și jumătate cu șefii lui Inter! Anunț major venit de la Milano



Recomandarile redactiei
Valeriu Iftime înțeapă un club din Superliga: ”Are fotbaliști buni, dar sunt lăutari acum! Mă bat dacă le pun o lăutărească”
Valeriu Iftime înțeapă un club din Superliga: ”Are fotbaliști buni, dar sunt lăutari acum! Mă bat dacă le pun o lăutărească”
Marius Baciu, concluzii după prima zi la FCSB: ”Sunt aici pentru a găsi boala!”
Marius Baciu, concluzii după prima zi la FCSB: ”Sunt aici pentru a găsi boala!”
Lovitură în lupta pentru Premier League! Echipa de tradiție a fost exclusă pentru spionaj
Lovitură în lupta pentru Premier League! Echipa de tradiție a fost exclusă pentru spionaj
Chelsea - Tottenham, EXCLUSIV pe VOYO acum. Start!
Chelsea - Tottenham, EXCLUSIV pe VOYO acum. Start!
ACUM: Bournemouth - Manchester City 1-0 este în direct pe VOYO | Surpriză! Gazdele conduc la pauză
ACUM: Bournemouth - Manchester City 1-0 este în direct pe VOYO | Surpriză! Gazdele conduc la pauză
Alte subiecte de interes
Pe modelul FCSB, Dinamo se retrage din competițiile preluate de FRF
Pe modelul FCSB, Dinamo se retrage din competițiile preluate de FRF
Decizie radicală luată de FCSB! S-a retras din toate competițiile AMFB
Decizie radicală luată de FCSB! S-a retras din toate competițiile AMFB
Au fost desemnați "centralii" din meciurile de sâmbătă din Superligă! Cine o arbitrează pe FCSB
Au fost desemnați "centralii" din meciurile de sâmbătă din Superligă! Cine o arbitrează pe FCSB
A fost desemnat arbitrul pentru finala din Cupa României
A fost desemnat arbitrul pentru finala din Cupa României
CITESTE SI
Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis fosta iubită și a incendiat casa. Este căutat din 2025

stirileprotv Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis fosta iubită și a incendiat casa. Este căutat din 2025

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

stirileprotv Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

stirileprotv Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!