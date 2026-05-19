Marcel Bîrsan, arbitrul “finalei campionatului”, candidează la șefia AMFB. Cu cine se luptă pentru postul de președinte

de Dan CHILOM

Marcel Bîrsan, arbitru activ, 44 de ani, 261 de meciuri în prima ligă de fotbal a României, a ales să candideze la șefia Asociației Municipale de Fotbal pe București, asta după ce în luna aprilie a acestui an, fostul președinte Marian Lumânare, a decedat.

AMFB este cel mai important AJF din România, fiind forul care gestionează fotbalul juvenil din Capitală, Liga a 4-a, Liga a 5-a, și este afiliată la Federația Română de Fotbal.

Bîrsan a condus duminică meciul U Craiova - U Cluj 5-0.

Cine este Marcel Bîrsan

Bîrsan s-a născut pe 18 februarie 1982, în București, este de profesie jurist, s-a apucat de arbitraj în anul 1998, și a debutat în prima ligă pe 20 august 2012, la partida dintre Viitorul Constanța și Gaz Metan Mediaș. Are 261 meciuri în prima ligă, 2 finale de Cupa României, 5 meciuri în Conference League, și 3 în preliminariile UEFA Champions League.

Totodată, a făcut parte din brigada lui Istvan Kovacs in repetate rânduri, meciul de referință fiind Real Madrid - Borussia Dortmund, scor 5-2. A fost central la meciul care a decis campioana ediției de anul acesta a Superligii, “U” Craiova - “U” Cluj, scor 5-0.

Președinte la Comisia Municipală a Arbitrilor București din anul 2021

Marcel Bîrsan nu este străin de activitatea de copii și juniori, deoarece, în ultimii 4 ani de zile, a condus arbitrajul din București, fiind președintele Comisiei Municipale de Arbitri.