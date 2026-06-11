OFICIAL Marius Șumudică a primit vestea! Amedspor a anunțat numele noului antrenor

Marius Șumudică a primit vestea! Amedspor a anunțat numele noului antrenor Fotbal intern
SPORT.RO
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Amedspor a numit noul antrenor principal.

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AmedsporMarius Sumudicabesnik hasi
Din articol

În ultimele zile, presa din Turcia a anunțat că Amedspor, echipă nou-promovată în Super Lig, îl vrea pe Marius Șumudică pe banca tehnică.

OFICIAL Besnik Hasi, noul antrenor al lui Amedspor

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Antrenorul român este liber de contract după despărțirea de Al-Okhdood, iar turcii au scris că oficialii clubului din Diyarbakir își dorește un antrenor cu experiență în fotbalul turc, motiv pentru care Șumudică era unul dintre numele preferate de Amedspor.

Marius Șumudică are o experiență vastă în Turcia, unde a antrenat formații precum Gaziantep, Kayserispor, Rizespor și Yeni Malatyaspor.

Totuși, alegerea finală a lui Amedspor a fost alta. Clubul din Diyarbakir a anunțat oficial că antrenorul albanez Besnik Hasi a semnat un contract valabil pe următoarele două sezoane. 

Clubul nostru a ajuns la un acord cu experimentatul antrenor Besnik Hasi pentru sezoanele 2026/2027 și 2027/2028. Îi urăm bun venit antrenorului nostru Besnik Hasi în familia Amedspor și îi dorim mult succes în activitatea sa”, a fost anunțul clubului. 

Besnik Hasi s-a aflat ultima oară pe banca celor de la Anderlecht. Tehnicianul de 54 de ani le-a mai pregătit de-a lungul carierei pe Legia Varșovia, Olympiacos, Al-Raed, Al-Ahli și KV Mechelen.

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