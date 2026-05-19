Southampton a fost exclusă din barajul pentru promovarea în Premier League, după ce a fost găsită vinovată de spionarea adversarei din semifinalele play-off-ului din Championship, Middlesbrough, a anunţat, marţi, Liga engleză de fotbal (EFL), citată de Reuters.
Southampton, exclusă de la baraj
Middlesbrough, care a fost învinsă cu scorul general de 2-1 de Southampton în semifinale, o va înlocui pe Southampton în finala de sâmbătă cu Hull City, în ceea ce este considerat cel mai scump meci de fotbal din lume.
Promovarea în Premier League este estimată a valora circa 200 de milioane de euro în decurs de trei sezoane.
Southampton a fost şi penalizată cu patru puncte în sezonul viitor de Championship (a doua ligă engleză).
„O comisie disciplinară independentă a exclus-o azi pe Southampton din play-off-ul Championship, după ce clubul a recunoscut că a încălcat mai multe reguli ale EFL legate de filmarea neautorizată a antrenamentelor altor echipe”, se arată în comunicatul EFL.
„Efectul deciziei de azi este acela că Middlesbrough este repusă în dreptul pentru play-off-ul 2026 şi va juca finala cu Hull City. Finala rămâne programată pentru sâmbătă 23 mai, ora de start urmând a fi confirmată”, precizează comunicatul.
EFL a confirmat că Southampton („Sfinţii”) poate face apel la decizie şi că „părţile lucrează pentru a încerca să rezolve orice apel miercuri 20 mai”.
Middlesbrough jubilează
Middlesbrough, care a cerut excluderea clubului Southampton, după ce acesta a filmat antrenamentul dinaintea meciului tur, pe 7 mai, a salutat decizia.
„Consideră că această decizie transmite un mesaj clar pentru viitorul jocului în privinţa integrităţii şi conduitei sportive”, a comunicat Middlesbrough.