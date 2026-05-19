Valeriu Iftime înțeapă un club din Superliga: ”Are fotbaliști buni, dar sunt lăutari acum! Mă bat dacă le pun o lăutărească”

ACUM: Bournemouth - Manchester City 1-0 este în direct pe VOYO | Surpriză! Gazdele conduc la pauză

După 7 sezoane în Premier League și un trofeu Europa League câștigat, fotbalistul francez de națională începe o carieră în baschet!

Enzo Fernandez, Alejandro Garnacho, Trevoh Chalobah, Joao Pedro și Cole Palmer (de la stânga la dreapta), primindu-și medaliile speciale din Premier League / Sursa foto: Chelsea (Instagram).

Southampton a fost exclusă din barajul pentru promovarea în Premier League, după ce a fost găsită vinovată de spionarea adversarei din semifinalele play-off-ului din Championship, Middlesbrough, a anunţat, marţi, Liga engleză de fotbal (EFL), citată de Reuters.

Southampton, exclusă de la baraj

Middlesbrough, care a fost învinsă cu scorul general de 2-1 de Southampton în semifinale, o va înlocui pe Southampton în finala de sâmbătă cu Hull City, în ceea ce este considerat cel mai scump meci de fotbal din lume.

Promovarea în Premier League este estimată a valora circa 200 de milioane de euro în decurs de trei sezoane.

Southampton a fost şi penalizată cu patru puncte în sezonul viitor de Championship (a doua ligă engleză).

„O comisie disciplinară independentă a exclus-o azi pe Southampton din play-off-ul Championship, după ce clubul a recunoscut că a încălcat mai multe reguli ale EFL legate de filmarea neautorizată a antrenamentelor altor echipe”, se arată în comunicatul EFL.

„Efectul deciziei de azi este acela că Middlesbrough este repusă în dreptul pentru play-off-ul 2026 şi va juca finala cu Hull City. Finala rămâne programată pentru sâmbătă 23 mai, ora de start urmând a fi confirmată”, precizează comunicatul.

EFL a confirmat că Southampton („Sfinţii”) poate face apel la decizie şi că „părţile lucrează pentru a încerca să rezolve orice apel miercuri 20 mai”.

Middlesbrough jubilează

Middlesbrough, care a cerut excluderea clubului Southampton, după ce acesta a filmat antrenamentul dinaintea meciului tur, pe 7 mai, a salutat decizia.

„Consideră că această decizie transmite un mesaj clar pentru viitorul jocului în privinţa integrităţii şi conduitei sportive”, a comunicat Middlesbrough.

Agerpres