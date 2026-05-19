Gazdele de pe Stamford Bridge luptă în continuare pentru calificarea în cupele europene, în timp ce Radu Drăgușin și compania încearcă din răsputeri să evite retrogradarea în Championship.

LIVE EXCLUSIV pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro de la ora 22:15, Chelsea și Tottenham se întâlnesc în penultima etapă din Premier League.

Chelsea, prim transfer surprinzător în era Xabi Alonso! Londonezii plătesc 55 de milioane de euro pentru portarul momentului

Antrenorul spaniol Xabi Alonso a semnat în Premier League și va antrena o formație importantă din stagiunea 2026-2027, pe Chelsea! În ultima sa experiență, ibericul nu a confirmat la Real Madrid, chiar dacă în vara anului 2025 părea marea speranță a echipei din capitala Spaniei.

Fostul mare mijlocaș a plecat repede de la echipa madrilenă, la începutul anului 2026, iar în tot acest timp a negociat cu mai multe echipe. Xabi Alonso și-a căutat cât mai rapid un nou angajament și s-a aflat în discuții cu Liverpool, dar se pare că șefii ”cormoranilor” au decis să meargă pe mâna lui Arne Slot și în stagiunea viitoare.

Antrenorul spaniol a ajuns la un acord cu Chelsea și urmează să fie prezentat oficial. Xabi Alonso va semna un contract valabil pe 4 ani cu formația de pe ”Stamford Bridge”, chiar dacă pe lista londonezilor s-au mai aflat Andoni Iraola, Marco Silva și Oliver Glasner.

Deja se discută despre venirile pe care ar urma să le parafeze Chelsea pentru a întări lotul lui Xabi Alonso, iar printre numele luate în calcul se află și unul de portar!

Londonezii vor să regleze, în sfârșit, probleme din poartă, iar prima mutare a lui Xabi Alonso la Chelsea ar putea fi chiar venirea lui Robin Roefs, în vârstă de 23 de ani, legitimat la Sunderland în acest moment.

Portarul născut în localitatea Heeswijk a Țărilor de Jos (înalt de 1,93 m) este cotat 25 de milioane de euro, dar transferul său se poate face pentru o sumă fabuloasă, de 55 de milioane de euro.

Robin Roefs evoluează la Sunderland din toamna anului trecut, când a fost adus de la NEC Nijmegen, pentru 10.5 milioane de euro! În acest sezon a adunat 35 de meciuri, a încasat 45 de goluri și a închis poarta definitiv în 11 meciuri.