Pentru prima dată din 1976, un record mondial a fost doborât în cadrul NCAA, campionatul american universitar.
Ja'Kobe Tharp, record mondial în seriile de la campionatul american universitar
Tânărul Ja'Kobe Tharp (20 de ani) a stabilit un nou record în proba de 110 m garduri, cu un timp de 12,75 secunde în serii.
Alergătorul de la Universitatea Auburn (Alabama) a depăşit astfel recordul anterior deţinut de americanul Aries Merritt (12,80 secunde), care fusese stabilit pe 7 septembrie 2012, la Bruxelles.
”Sunt fără cuvinte, serios”
„Sunt fără cuvinte, serios. Simţeam că merg repede, dar toate cursele mele au fost rapide.
Ultimele trei curse cu garduri au fost puţin dificile. M-am concentrat cu adevărat pe execuţie: pe supravieţuire şi pe mersul înainte.
Am vrut să transmit un mesaj”, a declarat deţinătorul recordului pentru site-ul olimpic, citat de news.ro.
Înainte de a-şi stabili recordul, campionul en-titre NCAA la 110 m garduri se încălzise... ajutând echipa de ştafetă 4x100 m să stabilească un nou record universitar în calificări, cu un timp de 37,75 secunde.
O seară grozavă, dar încă nu un titlu, deoarece Tharp va trebui să alerge în finala de 110 m garduri vineri seară.