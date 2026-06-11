Alergătorul de la Universitatea Auburn (Alabama) a depăşit astfel recordul anterior deţinut de americanul Aries Merritt (12,80 secunde), care fusese stabilit pe 7 septembrie 2012, la Bruxelles.

Tânărul Ja'Kobe Tharp (20 de ani) a stabilit un nou record în proba de 110 m garduri, cu un timp de 12,75 secunde în serii.

Pentru prima dată din 1976, un record mondial a fost doborât în ​​cadrul NCAA, campionatul american universitar.

„Sunt fără cuvinte, serios. Simţeam că merg repede, dar toate cursele mele au fost rapide.

Ultimele trei curse cu garduri au fost puţin dificile. M-am concentrat cu adevărat pe execuţie: pe supravieţuire şi pe mersul înainte.

Am vrut să transmit un mesaj”, a declarat deţinătorul recordului pentru site-ul olimpic, citat de news.ro.

Înainte de a-şi stabili recordul, campionul en-titre NCAA la 110 m garduri se încălzise... ajutând echipa de ştafetă 4x100 m să stabilească un nou record universitar în calificări, cu un timp de 37,75 secunde.

O seară grozavă, dar încă nu un titlu, deoarece Tharp va trebui să alerge în finala de 110 m garduri vineri seară.