FOTO ȘI VIDEO "Scandalos!" Cristiano Ronaldo a comis-o chiar înainte de startul Cupei Mondiale

&quot;Scandalos!&quot; Cristiano Ronaldo a comis-o chiar înainte de startul Cupei Mondiale CM 2026
SPORT.RO
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Portugalia lui Cristiano Ronaldo a jucat ultimul meci înainte de Cupa Mondială organizată de SUA, Mexic și Canada.

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Miercuri seară, la Leiria, Portugalia a învins Nigeria, scor 2-1. Golurile echipei conduse de Roberto Martinez au fost înscrise de Pedro Neto (23') și Francisco Conceicao (75'), în timp ce pentru africani a punctat Akor Adams (37').

Cristiano Ronaldo, ocazie uriașă ratată înaintea debutului Portugaliei la CM 2026

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a fost titular și înlocuit în minutul 65 cu Goncalo Ramos. Starul Portugaliei a avut o mare ocazie de a deschide scorul în minutul 9, însă a trimis pe lângă poartă după ce a rămas singur cu portarul.

"Ratare scandaloasă a lui Ronaldo", a titrat ziarul portughez A Bola, care a continuat: "Cristiano a irosit o șansă uriașă de a marca împotriva Nigeriei, la Leiria. Pe o tranziție rapidă, Nelson Semedo a trimis o pasă încântătoare, însă căpitanul Portugaliei, complet nemarcat și doar cu portarul în față, a trimis pe lângă".

Cu 45 de minute în amicalul cu Chile și 65 împotriva Nigeriei, Cristiano Ronaldo nu a reușit să marcheze pentru Portugalia la ultimele dueluri de dinaintea Cupei Mondiale.

Portugalia va juca în grupa K la Cupa Mondială, unde va înfrunta RD Congo (17 iunie, ora 20:00), Uzbekistan (23 iunie, ora 20:00) și Columbia (28 iunie, ora 2:30).

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