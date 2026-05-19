Cele două echipe își dau întâlnire în Ghencea duminică seară, de la ora 20:30. Învingătoarea o va înfrunta pe Dinamo în finala barajului pentru accederea în Europa.

În play-out, FC Botoșani a învins-o acasă pe FCSB cu 3-2, iar în sezonul regulat, moldovenii s-au impus în tur cu 3-1 și au pierdut în retur cu 2-1.

Valeriu Iftime înțeapă un club din Superliga: ”Are fotbaliști buni, dar sunt lăutari acum! Mă bat dacă le pun o lăutărească”

Înaintea meciului decisiv din weekend, Valeriu Iftime a înțepat-o pe FCSB, spunând că are jucători buni, dar ca nu mai performează așa cum o făceau în stagiunile precedente.

”Aproapo de ce spune domnul Becali, că invocă tot timpul că Dumnezeu îi ajută. Dumnezeu nu mai ajută FCSB-ul. Iar la ce fotbaliști are FCSB să se lupte cu mine, cu Csikszereda și Slobozia...

Gigi Becali mă poate scoate la baraj pentru că are fotbaliști buni. Ei sunt fotbaliști foarte buni, dar sunt lăutari acum. Cântă fiecare cum apucă. Dacă îi pui să cânte Enescu s-ar putea să se încurce. Dacă le dai o lăutărească s-ar putea să mă bată.

100% am încredere că pot să le fac viața grea și că pot să-i bat. Dacă eram acasă eram mai drăcoși. Dar am jucat prost câteva meciuri, puteam termina în fața lor”, a spus Iftime la DigiSport.

În play-out, FCSB a încheiat pe locul 8 cu 37 de puncte. După nouă etape, roș-albaștrii au bifat patru victorii, două reuzltate de egalitate și trei înfrângeri.

De cealaltă parte, FC Botoșani a încheiat pe zece cu 33 de puncte. Moldovenii au consemnat trei victorii și trei remize, la care s-au adăugat și trei eșecuri!

UTA, locul șapte, și Oțelul, locul nouă, nu au primit licența UEFA, motiv pentru care au fost excluse din lupta pentru un loc în semifinala barajului pentru preliminariile UECL.