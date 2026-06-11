GALERIE FOTO Nu, nu e BMW! Primul sedan Smart impresionează. Cât costă + în cât timp prinde 100 km/h

Nu, nu e BMW! Primul sedan Smart impresionează. Cât costă + în cât timp prinde 100 km/h AUTO
SPORT.RO
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Smart a lansat oficial, pe 11 iunie 2026, noul #6 EHD, primul sedan din istoria mărcii și cel mai mare model produs vreodată de brandul deținut de Mercedes-Benz și Geely. 

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Mercedes-BenzSmartsedanGeelyBMW
Din articol

Noul model este un plug-in hybrid cu motor 1.5 turbo și propulsie electrică, capabil să ofere o autonomie electrică de până la 285 km și o autonomie totală care poate depăși 1.800 km în condiții ideale. Practic, un sedan de aproape 5 metri care promite confort de clasă mare și eficiență de drum lung.

Primul sedan Smart impresionează. Cât costă + în cât timp prinde 100 km/h

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Sub capotă, sistemul dezvoltă 429 CP, iar sprintul 0-100 km/h este realizat în aproximativ 6,7 secunde.

La interior, Smart mizează pe lux și tehnologie. Mașina oferă două ecrane mari, scaune din piele, sistem audio premium și un habitaclu spațios.

Prețul de pornire în China este de aproximativ 189.900 yuani, adică în jur de 28.000 de dolari (circa 125.000–130.000 lei).

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