Noul model este un plug-in hybrid cu motor 1.5 turbo și propulsie electrică, capabil să ofere o autonomie electrică de până la 285 km și o autonomie totală care poate depăși 1.800 km în condiții ideale. Practic, un sedan de aproape 5 metri care promite confort de clasă mare și eficiență de drum lung.

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