Aryna Sabalenka a descris-o într-un singur cuvânt pe Sorana Cîrstea după ce a fost bătută la Roma: ”Asta e impresia mea”

Aryna Sabalenka a descris-o într-un singur cuvânt pe Sorana Cîrstea după ce a fost bătută la Roma: ”Asta e impresia mea” Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea a învins-o pe Aryna Sabalenka sâmbătă seară.

TAGS:
Aryna SabalenkaSorana CirsteaTenisWTA 1000 Romaopen italia

Românca, numărul 27 WTA, a câștigat împotriva bielorusei, numărul 1 WTA, la capătul unui meci care a durat două ore și un sfert și s-a încheiat 2-6, 6-3, 7-5 pentru Sorana Cîrstea.

  • A fost pentru prima dată în cariera Soranei Cîrstea când românca s-a impus în fața unui număr 1 mondial

Aryna Sabalenka a descris-o într-un singur cuvânt pe Sorana Cîrstea după ce a fost bătută la Roma: ”Asta e impresia mea”

  • Sabalenka sk
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

După înfrângerea de la WTA 1000 Roma împotriva lui Cîrstea, Aryna Sabalenka a declarat că românca este o luptătoare și că e tristă decizia pe care românca a luat-o, de a se retrage la sfârșitul sezonului.

”E o luptătoare. E puțin trist să o văd părăsind circuitul, pentru că am impresia că face parte din acele jucătoare care luptă indiferent de situație. Credeam că ar putea rămâne în circuit mai mult timp. Este alegerea ei și o respectăm cu toții. Îi doresc pur și simplu cel mai bun sezon posibil pentru a-și încheia cariera.

Am impresia că nu am jucat bine de la început până la sfârșit. Am început foarte bine, dar apoi nivelul meu a scăzut puțin. Am simțit că trupul meu mă împiedica să joc la cel mai înalt nivel. Ea, pe de altă parte, și-a încercat șansa și a jucat un tenis incredibil. Nu mi-a lăsat prea multe ocazii. A fost un meci dificil. Dar îmi imaginez că nu pierzi niciodată, ci doar înveți, așa că e în regulă.

Era o problemă la nivelul părții inferioare a spatelui, legată de șold, ceea ce mă împiedică să efectuez o rotație completă. Cred că vom lua pur și simplu câteva zile de pauză. Le vom dedica recuperării. Acesta este planul pentru moment”, a spus Sabalenka după meci.

Sorana Cîrstea, despre care Simona Halep a spus că a practicat întotdeauna un tenis bun, o va întâlni în optimile de finală de la Openul Italiei pe Linda Noskova (numărul 13 WTA) luni, 11 mai, de la ora 12:00.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Actorul Ioan Isaiu a murit la vârsta de 56 de ani. Ar fi suferit un infarct pe platoul de filmare
Actorul Ioan Isaiu a murit la vârsta de 56 de ani. Ar fi suferit un infarct pe platoul de filmare
ARTICOLE PE SUBIECT
CTP aplaudă performanța Soranei Cîrstea: ”Marea măciucară de fițe Sabalenka! Zen Sorana!”
CTP aplaudă performanța Soranei Cîrstea: ”Marea măciucară de fițe Sabalenka! Zen Sorana!”
ULTIMELE STIRI
Ce se întâmplă la Dinamo în sezonul următor? Totul e în stand-by și planurile pot fi date peste cap oricând
Ce se întâmplă la Dinamo în sezonul următor? Totul e în stand-by și planurile pot fi date peste cap oricând
Mirel Rădoi, start dezastruos în Turcia: „Este prima dată în cariera mea”
Mirel Rădoi, start dezastruos în Turcia: „Este prima dată în cariera mea”
Acuzații de rasism la un meci din Italia: ”Acest laș m-a făcut maimuță! Serie A? Luați măsuri?”
Acuzații de rasism la un meci din Italia: ”Acest laș m-a făcut maimuță! Serie A? Luați măsuri?”
Fața la Joc (Pro TV și VOYO) | Ioana State și Codin Maticiuc sunt invitații lui Costin Ștucan și Cătălin Oprișan, de la 13:30
Fața la Joc (Pro TV și VOYO) | Ioana State și Codin Maticiuc sunt invitații lui Costin Ștucan și Cătălin Oprișan, de la 13:30
West Ham - Arsenal, LIVE pe VOYO de la 18:30! „Tunarii” pot face un pas imens înspre titlu în Premier League
West Ham - Arsenal, LIVE pe VOYO de la 18:30! „Tunarii” pot face un pas imens înspre titlu în Premier League
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
E gata! Iranienii i-au învins pe americani

E gata! Iranienii i-au învins pe americani

Anamaria Prodan a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze cu FCSB

Anamaria Prodan a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze cu FCSB

Reacția presei de la Budapesta după primele convocări ale lui Gică Hagi: „Doi maghiari în lot”

Reacția presei de la Budapesta după primele convocări ale lui Gică Hagi: „Doi maghiari în lot”

Am aflat cele două echipe calificate în finala Cupei României la handbal feminin! Ce s-a întâmplat în Râmnicu Vâlcea - Baia Mare și în Craiova - Gloria Bistrița

Am aflat cele două echipe calificate în finala Cupei României la handbal feminin! Ce s-a întâmplat în Râmnicu Vâlcea - Baia Mare și în Craiova - Gloria Bistrița

Lazio - Inter 0-3 | Echipa lui Cristi Chivu, victorie fără emoții înainte de finala Coppa Italia

Lazio - Inter 0-3 | Echipa lui Cristi Chivu, victorie fără emoții înainte de finala Coppa Italia

Ce moment! Suporterii lui U Cluj au oprit meciul cu Rapid. Până și arbitrul a fost impresionat

Ce moment! Suporterii lui U Cluj au oprit meciul cu Rapid. Până și arbitrul a fost impresionat



Recomandarile redactiei
Ce se întâmplă la Dinamo în sezonul următor? Totul e în stand-by și planurile pot fi date peste cap oricând
Ce se întâmplă la Dinamo în sezonul următor? Totul e în stand-by și planurile pot fi date peste cap oricând
Mirel Rădoi, start dezastruos în Turcia: „Este prima dată în cariera mea”
Mirel Rădoi, start dezastruos în Turcia: „Este prima dată în cariera mea”
Rapid ”se întărește” din vară cu fotbalistul de 500.000 de euro! Va primi mai multe șanse
Rapid ”se întărește” din vară cu fotbalistul de 500.000 de euro! Va primi mai multe șanse
Louis Munteanu face spectacol peste Ocean! La câte goluri a ajuns românul în MLS
Louis Munteanu face spectacol peste Ocean! La câte goluri a ajuns românul în MLS
Dacia a prezentat noul Logan! Cum arată și cât costă ”cel mai puternic de până acum”
Dacia a prezentat noul Logan! Cum arată și cât costă ”cel mai puternic de până acum”
Alte subiecte de interes
Veste majoră în prima zi la Wimbledon! Numărul 3 mondial s-a retras din turneu, acuzând o accidentare
Veste majoră în prima zi la Wimbledon! Numărul 3 mondial s-a retras din turneu, acuzând o accidentare
După moartea fostului iubit, Sabalenka suferă multiple alte drame. Ce i s-a întâmplat acum bielorusei
După moartea fostului iubit, Sabalenka suferă multiple alte drame. Ce i s-a întâmplat acum bielorusei
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
CITESTE SI
Ilie Bolojan: ”Ani la rând, în România a supraviețuit un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism”

stirileprotv Ilie Bolojan: ”Ani la rând, în România a supraviețuit un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

stirileprotv Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

Liderul senatorilor AUR: „Guvernul Bolojan a provocat una dintre cele mai grave crize economice din ultimii ani”

stirileprotv Liderul senatorilor AUR: „Guvernul Bolojan a provocat una dintre cele mai grave crize economice din ultimii ani”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!