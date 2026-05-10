Aryna Sabalenka a descris-o într-un singur cuvânt pe Sorana Cîrstea după ce a fost bătută la Roma: ”Asta e impresia mea”

Românca, numărul 27 WTA, a câștigat împotriva bielorusei, numărul 1 WTA , la capătul unui meci care a durat două ore și un sfert și s-a încheiat 2-6, 6-3, 7-5 pentru Sorana Cîrstea.

După înfrângerea de la WTA 1000 Roma împotriva lui Cîrstea, Aryna Sabalenka a declarat că românca este o luptătoare și că e tristă decizia pe care românca a luat-o, de a se retrage la sfârșitul sezonului.

”E o luptătoare. E puțin trist să o văd părăsind circuitul, pentru că am impresia că face parte din acele jucătoare care luptă indiferent de situație. Credeam că ar putea rămâne în circuit mai mult timp. Este alegerea ei și o respectăm cu toții. Îi doresc pur și simplu cel mai bun sezon posibil pentru a-și încheia cariera.

Am impresia că nu am jucat bine de la început până la sfârșit. Am început foarte bine, dar apoi nivelul meu a scăzut puțin. Am simțit că trupul meu mă împiedica să joc la cel mai înalt nivel. Ea, pe de altă parte, și-a încercat șansa și a jucat un tenis incredibil. Nu mi-a lăsat prea multe ocazii. A fost un meci dificil. Dar îmi imaginez că nu pierzi niciodată, ci doar înveți, așa că e în regulă.

Era o problemă la nivelul părții inferioare a spatelui, legată de șold, ceea ce mă împiedică să efectuez o rotație completă. Cred că vom lua pur și simplu câteva zile de pauză. Le vom dedica recuperării. Acesta este planul pentru moment”, a spus Sabalenka după meci.

Sorana Cîrstea, despre care Simona Halep a spus că a practicat întotdeauna un tenis bun, o va întâlni în optimile de finală de la Openul Italiei pe Linda Noskova (numărul 13 WTA) luni, 11 mai, de la ora 12:00.