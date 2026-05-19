Marius Baciu, concluzii după prima zi la FCSB: ”Sunt aici pentru a găsi boala!”

Tehnicianul a semnat un contract valabil pe un an cu echipa patronată de Gigi Becali și va debuta la meciul de baraj cu FC Botoșani.

Marius Baciu a oferit primele impresii după prima zi în noua sa calitate de antrenor al lui FCSB. Noul principal de pe banca roș-albaștrilor a dezvăluit ce a găsit la gruparea roș-albastră și care a fost atmosfera din timpul sesiunii de antrenament.

Baciu a fost impresionat de condițiile de la FCSB și a mărturisit că, deși prestațiile roș-albaștrilor au lăsat de dorit în această stagiune, nu a întâlnit niște jucători ”distruși”.

”A fost o primă zi ceva mai lungă. Nu am nicio impresie încă, sincer. Champions League, asta am văzut. Condiţii. Am mai fost în baza FCSB-ului, dar ce înseamnă prima echipă… Mă bucură foarte mult asta. Nu cred că aş putea cere ceva şi să nu mi se pună la dispoziţie. Discutăm despre nişte campioni. Eu sunt aici pentru a găsi boala, cauza problemelor care sunt astăzi.

Jucătorii au demonstrat că au făcut performanţă. Cred că jucătorii ăştia pot să ajungă din nou la un nivel foarte bun. Am văzut nişte copii interesanţi la antrenament. Sunt multe lucruri pozitive. Nu mă interesează ce a fost înainte, ci mă interesează ce se va întâmpla de acum încolo.

Ştiu ce s-a întâmplat aici. O să văd mâine, poimâine nişte lucruri, dar nu am găsit jucători distruşi. Nu am găsit o echipă distrusă. Am vrut să văd ce au pregătit colegii mei. Am venit doar cu câteva lucruri noi. Sunt jucători interesanţi, cu valoare extraordinară, dar trebuie ei să iasă din această pasă. Ştim cu toţii ce s-a întâmplat, dar am încredere în ei”, a spus Marius Baciu la Prima Sport.