Luptă palpitantă pentru titlu în Premier League.

LIVE EXCLUSIV pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro de la ora 21:30, Bournemouth și Manchester City se întâlnesc într-un meci pe care echipa lui Pep Guardiola este ”condamnată” să-l câștige pentru a mai spera la titlul din Premier League.

Asta pentru că liderul Arsenal a învins-o greu luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, pe deja retrogradata Burnley și continuă să aibă prima șansă la titlu.

Înaintea ultimei etape, de duminică, ”tunarii” au cinci puncte peste a doua clasată, Manchester City, care mai are însă două meciuri de disputat.

Ireal! Englezii au aflat care este motivul pentru care Pep Guardiola pleacă de la Manchester City

Pep Guardiola (55 de ani) va pleca de la Manchester City după zece ani glorioși, în care a schimbat radical istoria, dar și palmaresul clubului de pe Etihad Stadium.

Manchester City a câștigat deja două trofee pe plan intern în acest an, Carabao Cup și FA Cup, dar este aproape de a pierde titlul în Premier League, având în vedere că este la o distanță de cinci puncte față de liderul Arsenal.

Cu un contract valabil până în 2027, adică pentru încă un sezon, Guardiola va pleca de la Manchester City din această vară, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Se pare că antrenorul catalan i-a informat deja pe șefii săi cu privire la intenția sa de a pleca de la club la finele acestui sezon, iar o confirmare oficială ar urma să vină în curând. Astfel, meciurile rămase cu Bournemouth (deplasare) și Aston Villa (acasă) vor fi ultimele pentru Guardiola la Manchester City.

Englezii au speculat, imediat ce informația a apărut în spațiul public, și au scris că decizia lui Guardiola ar veni în contextul scandalului în care Manchester City este implicată de câțiva ani. Este vorba despre cele 115 reguli ale fair-play-ului financiar din Premier League pe care clubul le-ar fi încălcat și care ar duce la sancțiuni dure, scrie The Athletic, inclusiv retrogradarea echipei sau excluderea din cupele europene.

Rămâne de văzut care va fi următoarea destinație a antrenorului catalan, care a fost asociat cu Italia în ultima perioadă. Guardiola este dorit atât de echipe cu pretenții din Serie A, cât și ca selecționer al ”Squadrei Azzurra”, după un nou Campionat Mondial ratat.

Pep Guardiola, zece ani glorioși la Manchester City

În total, Guardiola a strâns 591 de meciuri pe banca echipei din Manchester, fiind cel mai lung ”mandat” din cariera sa. Bilanțul este impresionant, cu 423 de victorii, 76 de rezultate de egalitate și doar 92 de înfrângeri.

Trofeele câștigate în această perioadă au îmbogățit serios palmaresul echipei de pe Etihad Stadium. Cea mai ”valoroasă” piesă este UEFA Champions League, câștigată în sezonul 2022-2023, după o finală cu Inter Milano (1-0).

Se mai adaugă șase titluri de campion, trei FA Cup, cinci Carabao Cup, dar și trei Supercupe ale Angliei.

