"Corupția este rea dacă nu sunt implicat" pare noul motto al FIFA

Pe internet circulă un video viral, cu un lider african care spune că "Corruption is not bad. Corruption is bad if I'm not involved. If I'm involved, I'll defend it" ("Corupția nu este rea. Corupția este rea dacă nu sunt implicat. Dacă sunt implicat, o voi apăra"). Sub ultimii doi președinți ai FIFA, Sepp Blatter și Gianni Infantino, aceasta pare să fie filosofia care conduce activitatea. Forul fotbalistic mondial a reușit să transforme organizarea Cupei Mondiale într-un bâlci bănos, care pune sportul în plan secund și pare că are ca obiectiv principal să spele imaginea unor dictatori/politicieni dubioși, înainte de oferi fotbalului prioritate. Acuzațiile de corupție, asocierea cu politicieni controversați, arbitrajele jenant de părtinitoare, degradarea condițiilor pentru fani și maximalizarea profitului pentru o organizație non-profit cu activitate opacă au devenit noua normalitatea din jurul FIFA.

Ultimele ediții ale competiției au fost oferite Africii de Sud (2010), Braziliei (2014), Rusiei (2018), Qatarului (2022), trio-ului SUA - Mexic - Canada (2026) și Arabiei Saudite (2034), cu o pauză de normalitate în 2030 (Spania, Portugalia, Maroc).

Ultimele ediții de Cupă Mondială, un lung șir de splărări de imagine pentru politicieni dubioși

Africa de Sud, gada din 2010, pare să fi făcut trecerea de la apartheid la una dintre cele mai sângeroase regiuni ale lumii, cu cifre uriașe în privința omuciderilor, jafurilor și violurilor, cu o clasă politică coruptă (toți președinții post-Mandela, Thabo Mbeki, Kgalema Motlanthe, Jacob Zuma, Cyril Ramaphosa, au fost acuzați de mai multe fapte de corupție) și cu strămutarea fermierilor afrikaners, dacă au noroc să nu fie jefuiți și uciși în propriile case. Turneul final a fost insuportabil de urmărit din cauza folosirii trompetelor vuvuzela și a gazoanelor de o calitate îndoielnică, iar gazdele au ținut prima pagină a ziarelor pentru că au sacrificat un taur pe stadionul Soccer City din Johannesburg pentru a binecuvânta turneul. Competiția a adus o speculă uriașă cu bilete, greșeli grosolane de arbitraj și s-a aflat ulterior că FIFA a plătit Irlandei 5 milioane de euro pentru a nu depune o contestație oficială, după hențul dublu nesacționat al lui Thierry Henry care a adus golul decisiv în play-off-ul de calificare european.

Turneul final din 2014 a înregistrat costuri de 13.5 miliarde de dolari doar pentru infrastructură și stadioane, într-o țară în care aproape 10% locuiesc în favele, ghetouri aflate la periferia marilor orașe, care oferă condiții de viață foarte grele. Președinta Dilma Rousseff a fost eliberată din funcție în urma unui vot al Senatului, după ce o anchetă a descoperit mai multe fapte de corupție și spălare de bani. Predecesorul său, comunistul Lula, a fost chiar încarcerat pentru spălare de bani, corupție și cumpărare de voturi, iar succesorul, populistul Jair Bolsonaro, a primit 27 de ani de închisoare pentru încercarea de prelua puterea cu forța, după pierderea alegerilor. Competiția din Brazilia a fost umbrită de câteva decizii stupefiante ale arbitrilor, cu o mențiune specială pentru cele ale sârbului Milorad Mazic, dar și de faptul că stadioane de sute de milioane de euro au fost lăsate să se degradeze, după finalul competiției.

Rusia a găzduit competiția din 2018, după o decizie contestată în ochii opiniei publice internaționale, care a cerut retragerea organizării, după anexarea Crimeei și Estului Ucrainei, din 2014, otrăvirea lui Sergei Skripal și a fiicei sale în Anglia și doborârea Malaysia Airlines Flight 17, soldat cu 298 de victime, de către separatiștii pro-ruși. Competiția a reușit cu succes să spele imaginea lui Vladimir Putin și a Rusiei peste hotare, în ciuda numeroaselor căderi de la balcoane a celor intrați în dizgrația regimului de la Kremlin, până la invazia completă din 2022. De asemenea, în ciuda implementării tehnologiei VAR, arbitrajul a avut mari lacune, avantajând de multe ori echipele favorite.

Desemnarea Qatarului ca gazdă a competiției din 2022 a părut la început ca o glumă. Meciurile au fost amânate pentru luna decembrie, dând peste cap competițiile din întreaga lume, în condițiile în care vara se înregistrează în mod regulat pest 50°C în țara din Orientul Mijlociu. Care a fost logica din spatele jucării meciurilor într-o țară unde stadioanele au fost construite efectiv de muncitori reduși la statut de sclavi și care au decedat cu sutele din cauza condițiilor de lucru, fără o tradiție în fotbal și fără măcar să dețină infrastructura necesară primirii unui număr mare de turiști, rămâne o enigmă și nu prea. Ulterior, s-a aflat că mai mulți oficiali cu drept de vor ar fi primit până la 1.5 milioane de dolari pentru a avantaja Qatarul la vot, iar Jack Warner, președintele CONCACAF, ar fi primit un stimulent de peste 2 milioane de euro. Sepp Blatter, președintele FIFA, a demisionat, și Michel Platini, președintele FIFA, a fost arestat în urma acestui scandal. La începutul anului 2022, Gianni Infantino și-a mutat reședința în Qatar și folosește pentru deplasări un avion privat pus la dispoziție de autoritățile de la Doha, dar a avut nerușinarea să declare, în noiembrie 2022, că "pentru ceea ce facem noi, europenii, de 3.000 de ani în întreaga lume, ar trebui să ne cerem scuze pentru următorii 3.000 de ani, înainte de a începe să dăm lecții de morală oamenilor", ca răspuns la acuzațiile de corupție în privința desemnării gazdelor Cupelor Mondiale.

Ediția din 2026 se desfășoară în SUA, Mexic și Canada, iar turneul a devenit controversat înainte de a începe, cu diluarea competiției (48 de echipe), cu autoritățile de la Washington refuzând vizele pentru fani, oficiali, jucători și membri ai staff-urilor și cu șicane aplicate delegației Iranului. Inclusiv arbitrului somalez Omar Abdulkadir Artan i s-a refuzat accesul în SUA, deși deținea o viză validă și un pașaport diplomatic. Gazdele turneului final au ridicat și ele semne de întrebare. În SUA, anual mor aproximativ 45.000 de persoane din cauza rănilor provocate de arme de foc (cifre comparabile cu cele ale Războiului Civil din Sudan), iar infracțiunile violente se află la cote ridicate. De asemenea, criza opioidelor din Statele Unite și Canada este o urgență gravă de sănătate publică, cauzată în principal de opioidele sintetice fabricate ilegal, cum ar fi fentanilul (anual mor între 80.000 și 110.000 din cauza supradozelor, doar în SUA). Mexicul este și el o alegere curioasă, fiind fieful celor mai periculoase bande criminale din lume, precum cartelurile Sinaloa, Jalisco Nueva Generacion, Gulf, Juarez, Tijuana și Los Zetas. În 2026, presa mexicană a dezvăluit că s-au găsit rămășițele a 456 de cadavre, în gropi comune aflate în apropierea stadionului Akron din orașul Zapopan, statul Jalisco, casa echipei Chivas de Guadalajara, care va găzdui meciuri la CM 2026. Înfricoșătoarea descoperire a fost făcută pe parcursul a doi ani, în timpul lucrărilor de îmbunătățire a infrastructurii. În plus, se anunță o ediție decepționantă pentru fanii care fac deplasarea pentru meciuri, în condițiile în care biletele sunt foarte scumpe, evenimentele dedicate suporterilor au fost anulate în multe orașe din cauza costurilor, se anunța boicotul unor sindicate esențiale din cele trei țări și distanțele dintre locații sunt uriașe.

După o pauză de dictatori în 2030 (ediție găzduită de Spania, Portugalia și Maroc), ediția din 2030 va fi găzduită de Arabia Saudită, care, la fel ca în cazul Qatarului, este o țară acuzată de grave încălcări ale drepturilor omului (inclusiv exploatarea forței de muncă străine), care ar fi primit onoarea de a găzdui o ediție de Cupă Mondială, după ce ar fi mituit conducători ai FIFA, pentru a-și îmbunătăți imaginea la nivel internațional. De asemenea, găzduirea meciurilor în raza de acțiune a rachetelor rebelilor houthi din Yemen și a celor iraniene (recent rachete de croazieră au lovit inclusiv capitala Riad), aduce un plus de periculozitate într-o zonă cu obiceiuri specifice, a căror încălcare te poate băga în închisoare sau mai rău.

Edițiile trecute aduceau controverse în cazuri specifice, o decizie de arbitraj ("mâna lui Dumnezeu" a lui Maradona sau arbitrajul defavorabil Italiei din 2002) sau o bătaie între suporteri rivali, dar problemele au devenit cronice în privința organizării Cupelor Mondiale, în ultima perioadă. Exista corupție și în trecut, pentru că acest flagel nu a fost inventat în 2010, dar actualii conducători nici nu mai ascund legăturile cu rețelele de influență. Acuzații dovedite de corupție, asocierea cu politicieni dubioși, diluarea competiției (s-a propus chiar organizarea Cupei Mondiale la doi ani) și alegerea profitului înaintea sănătății celui mai frumos sport din lume anunță o traiectorie care nu face niciun serviciu Cupei Mondiale, nava amiral din portofoliul FIFA.

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