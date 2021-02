Francezii au luat-o in colimator pe Sorana Cirstea dupa derapajul de la Melbourne: "A batut-o soarele in cap!" | Cum si-a umilit Sorana antrenorul 

Sorana Cirstea a fost criticata pentru comportamentul aratat in sferturile de finala ale turneului Grampians Trophy.

Sorana Cirstea a fost ironizata de publicatia franceza We Love Tennis in urma scandalului pe care l-a creat in meciul pierdut in sferturile Grampians Trophy, scor 6-3, 6-1 in fata Annei Li (99 WTA). Intr-o pauza de odihna, numarul 72 WTA i-a cerut arbitrului de scaun, Marijana Veljovic sa-l avertizeze pe Adrian Cruciat, antrenorul sau, provocand un moment istoric in lumea tenisului.

"Sorana a cerut avertisment pentru antrenorul ei! Cu siguranta, a uitat ca, daca arbitrul il va avertiza pe antrenorul ei, automat, trebuie sa o avertizeze si pe ea, potrivit regulamentului. Pare ca soarele a batut-o in cap in Australia," au scris jurnalistii de la welovetennis.fr.

Ce a facut Sorana Cirstea?



Jucatoarea nascuta la Targoviste i-a cerut arbitrei de scaun sa-l penalizeze pe antrenorul sau pentru ca acesta ar fi vorbit prea mult. Indicatiile tehnicianului sau au enervat-o vizibil pe Sorana, irascibila pe fondul unui scor defavorabil. Sarboaica Marijana Veljovic i-a explicat Soranei Cirstea ca ea insasi ar primi pedeapsa, si nu antrenorul, izbucnind astfel un moment rusinos pentru Cirstea.

"Taci, taci! Taci din gura!" a spus Sorana Cirstea privindu-l tinta pe antrenorul sau, Adrian Cruciat, dupa care si-a indreptat privirea catre arbitrul de scaun, Marijana Veljovic pe care a rugat-o sa ii dea un avertisment: "Poti sa ii dai, te rog, un avertisment? Vorbeste non-stop, nu doar cand sunt aproape de el," a spus Sorana Cirstea.

I have never seen a player request that their own coach get a warning. ???????????? pic.twitter.com/iQ7GltdAtY — Philip T Boosey (@PhilipTBoosey) February 6, 2021

"Vrei sa-i dau un avertisment antrenorului tau? Tu esti cea care trebuie sa il primeasca," i-a comunicat Marijana Veljovic Soranei Cirstea. "Stiu, dar spuneti-i sa taca, i-am spus deja de 10 ori, nu mai pot," a fost replica Soranei.

Sorana Cirstea isi va incepe luni, in prima zi de concurs parcursul la Australian Open. Adversara sa va fi Patricia Tig (56 WTA). Meciul va incepe nu mai devreme de ora 05:00, fus orar romanesc.