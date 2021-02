DE RASUL LUMII | Sorana Cirstea i-a cerut arbitrei sa-si penalizeze antrenorul pentru ca vorbea prea mult: "Taci, taci, taci din gura!" | Reactia ireala a arbitrei de scaun

Sorana Cirstea (72 WTA) a fost eliminata in sferturile de finala ale competitiei WTA Grampians Trophy, scor 6-3, 6-1 de catre Ann Li (99 WTA). Infrangerea a venit ca o surpriza, dupa ce Sorana o invinsese pe Belinda Bencic (12 WTA), 7-5, 6-2 cu 24 de ore inainte.

"Taci, taci! Taci din gura!" a spus Sorana Cirstea privindu-l tinta pe antrenorul sau, Adrian Cruciat, dupa care si-a indreptat privirea catre arbitrul de scaun, Marijana Veljovic pe care a rugat-o sa ii dea un avertisment: "Poti sa ii dai, te rog, un avertisment? Vorbeste non-stop, nu doar cand sunt aproape de el," a spus Sorana Cirstea.

I have never seen a player request that their own coach get a warning. ???????????? pic.twitter.com/iQ7GltdAtY

"Vrei sa-i dau un avertisment antrenorului tau? Tu esti cea care trebuie sa il primeasca," i-a comunicat Marijana Veljovic Soranei Cirstea. "Stiu, dar spuneti-i sa taca, i-am spus deja de 10 ori, nu mai pot," a fost replica Soranei.

Sorana Cirstea isi va incepe luni, in prima zi de concurs parcursul la Australian Open. Adversara sa va fi Patricia Tig (56 WTA).

Cirstea: Can you give my coach a warning please ? I'm here, there, he keeps talking. I told him 10 times to stop talking"

Veljovic (amused): A warning for your coach is a warning for you. pic.twitter.com/iMxnomrIiW