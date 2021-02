MACEL 100% ROMANESC :) Sorana Cirstea a spulberat-o pe Patricia Tig in primul tur la Australian Open: va juca cu Petra Kvitova miercuri! 

Duelul 100% romanesc din primul tur al Openului Australian, editia 2021 s-a incheiat cu un rezultat improbabil. La prima confruntare directa cu Patricia Tig, Sorana Cirstea (72 WTA) si-a demonstrat superioritatea neta, intrecand-o pe ocupanta locului 56 in clasamentul mondial scor 6-2, 6-1 dupa numai 59 de minute de joc.

In turul secund, Cirstea o va infrunta pe dubla campioana de Grand Slam, Petra Kvitova din Republica Ceha. Kvitova o conduce pe Sorana cu 5-2 la scorul intalnirilor directe.

Pentru prezenta pe tabloul principal, Patricia Tig va incasa un cec in valoare de $76,850, in vreme ce Sorana Cirstea va primi $115,275 pentru accederea in turul urmator.

Sorana Cirstea vs. Petra Kvitova se joaca miercuri, 10 februarie la o ora care urmeaza sa fie anuntata de organizatori cu aproximativ 24 de ore inaintea startului partidei.

The score doesn't properly show how much a fight this match was. Pati and Sori both put up big fights. But Sori was back to playing great as she did in her 1st few matches in Melbourne. Sorana Cirstea defeated Patricia Tig 6-2, 6-1.#AusOpen pic.twitter.com/JQ5DrJa4tQ