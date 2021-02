Razi in hohote! VIDEO: un comediant roman a parodiat-o pe Sorana Cirstea dupa scandalul rusinos creat in Australia

Derapajul Soranei Cirstea din Australia nu a ramas nepedepsit: un comediant roman, Silviu Gherman a publicat o parodie pe seama evenimentului rusinos intamplat in sferturile Grampians Trophy, cand Cirstea i-a cerut arbitrului sa-l avertizeze pe antrenorul sau, Adrian Cruciat, pe motiv ca acesta ar vorbi prea mult.

In urma evenimentelor rusinoase de la Melbourne, Silviu Gherman a publicat un dublaj amuzant, reproducand dialogul Soranei cu arbitrul aproape fidel cu realitatea, dar introducand si o nota de imaginatie, reconstruind monologul antrenorului.



In sfertul de finala jucat la Grampians Trophy, pierdut scor 6-3, 6-1 in fata Annei Li (99 WTA), jucatoarea nascuta la Targoviste i-a cerut arbitrei de scaun sa-l penalizeze pe antrenorul sau pentru ca acesta ar fi vorbit prea mult. Indicatiile tehnicianului sau au enervat-o vizibil pe Sorana, irascibila pe fondul unui scor defavorabil. Sarboaica Marijana Veljovic i-a explicat Soranei Cirstea ca ea insasi ar primi pedeapsa, si nu antrenorul, izbucnind astfel un moment rusinos pentru Cirstea.

"Taci, taci! Taci din gura!" a spus Sorana Cirstea privindu-l tinta pe antrenorul sau, Adrian Cruciat, dupa care si-a indreptat privirea catre arbitrul de scaun, Marijana Veljovic pe care a rugat-o sa ii dea un avertisment: "Poti sa ii dai, te rog, un avertisment? Vorbeste non-stop, nu doar cand sunt aproape de el," i-a comunicat Sorana Cirstea arbitrei de scaun, Marijana Veljovic.

"Vrei sa-i dau un avertisment antrenorului tau? Tu esti cea care trebuie sa il primeasca," i-a raspuns Marijana Veljovic Soranei Cirstea. "Stiu, dar spuneti-i sa taca, i-am spus deja de 10 ori, nu mai pot," a fost replica Soranei.

