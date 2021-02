LIVETEXT luni de la ora 10:00 | Simona Halep debuteaza la Australian Open 2021: "Nu o cunosc, nu stiu cum joaca, dar abia astept sa incep turneul!" 

Din articol Simona Halep vs. Lizette Cabrera va fi primul meci al sesiunii de seara pe Arena Rod Laver

Begu, Buzarnescu, Cirstea, Tig si Halep joaca in prima zi de turneu la Australian Open 2021.

Simona Halep va debuta luni la editia 2021 a Openului Australian (8-21 februarie). Numarul 2 WTA o va avea ca oponenta pe australianca Lizette Cabrera (23 de ani, 140 WTA). Fiind repartizate pe aceeasi jumatate de tablou, Irina Begu, Mihaela Buzarnescu, Sorana Cirstea si Patricia Tig vor debuta la randul lor in prima zi de concurs. Halep va juca pe Arena Rod Laver in primul meci al sesiunii de seara, luni, de la ora 10:00, ora Romaniei.

Prefatand startul editiei 2021 a Openului Australian, Simona Halep i-a asigurat pe jurnalisti ca se simte mai bine decat in meciul cu Ekaterina Alexandrova si ca este entuziasmata ca beneficiaza de o noua oportunitate de a juca intr-un turneu de mare slem. "E incantator sa fiu aici si sa joc un alt Grand Slam. Abia astept sa incep turneul, aici am jucat mereu bine si sper sa pot juca cel mai bun tenis al meu. In meciul cu Alexandrova mi-a fost greu putin din cauza aerului conditionat, am simtit dureri in zona lombara, iar muschiul a fost putin blocat, dar am urmat un tratament azi-noapte, iar de dimineata am inceput sa ma simt mai bine," a afirmat Halep in ultima conferinta de presa sustinuta inaintea primului tur.

Simona Halep vs. Lizette Cabrera va fi primul meci al sesiunii de seara pe Arena Rod Laver



Programul romancelor in prima zi de turneu la AO 2021

Irina Begu (79 WTA) vs. Nina Stojanovic (100 WTA), luni, ora 02:00

Sorana Cirstea (72 WTA) vs. Patricia Tig (56 WTA), nu inainte de ora 05:00

Mihaela Buzarnescu (138 WTA) vs. Bianca Andreescu (8 WTA), nu inainte de ora 05:00

Simona Halep (2 WTA) vs. Lizette Cabrera (140 WTA), luni, ora 10:00

"Nu o cunosc, nu am mai jucat niciodata impotriva ei si nu stiu cum loveste mingea. Dar m-am interesat putin despre jocul ei. Turul 1 reprezinta intotdeauna o mare provocare. Asa ca sunt foarte concentrata si ma voi antrena pentru a fi pregatita la ora meciului," a afirmat Halep despre meciul din turul 1 al Openului Australiei 2021.

Lizette Cabrera are un procentaj de 0% in ce priveste victoriile obtinute pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam. Cu cinci participari la activ, dintre care trei la Melbourne, Cabrera nu se poate mandri cu nicio calificare si nici cu vreun titlu WTA in palmares. Jucatoarea cu origini filipineze are ca lovitura preferata forehand-ul in lung de linie, noteaza site-ul wtatennis.com, arma pe care o va putea folosi moderat, avand in vedere ca destinatia sa va fi, in acest meci, faimosul rever al campioanei de la Wimbledon.

Cat despre conditiile de joc de la Australian Open si diferentele de suprafata din acest an, Simona Halep s-a pronuntat in felul urmator: "Terenurile sunt mai rapide, am simtit acest lucru de la primul antrenament, chiar si terenurile mari sunt putin diferite fata de cele de antrenament, iar suprafata este mai rapida," a mentionat Halep.

Halep vs. Cabrera incepe luni-dimineata de la ora 10:00 si va fi transmis livetext pe www.sport.ro.

Traseul virtual al Simonei Halep la Australian Open 2021



Tur 1: Cabrera Lizette (beneficiara a unui wildcard)

Tur 2: Misaki Doi / Ajla Tomljanovic

Tur 3: Veronika Kudermetova

Optimi: Iga Swiatek

Sferturi: Serena Williams / Aryna Sabalenka

Semifinale: Naomi Osaka / Garbine Muguruza / Petra Kvitova / Bianca Andreescu

Finala: Ashleigh Barty / Sofia Kenin

Rezultatele Simonei Halep la Australian Open



2020: cinci victorii pe tabloul principal, infrangere in semifinale (cu Garbine Muguruza)

2019: trei victorii pe tabloul principal, infrangere in optimile de finala (cu Serena Williams)

2018: sase victorii pe tabloul principal, infrangere in finala (cu Caroline Wozniacki)

2017: infrangere in primul tur (cu Shelby Rogers)

2016: infrangere in primul tur (cu Shuai Zhang)

2015: patru victorii pe tabloul principal, infrangere in sferturile de finala (cu Ekaterina Makarova)

2014: patru victorii pe tabloul principal, infrangere in sferturile de finala (cu Dominika Cibulkova)

2013: infrangere in primul tur (cu Kristina Mladenovic)

2012: infrangere in primul tur (cu Paula Ormaechea)

2011: doua victorii pe tabloul principal, infrangere in turul 3 (cu Agnieszka Radwanska)

2010: infrangere in primul tur al calificarilor