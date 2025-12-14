OFICIAL Bogdan Racovițan a semnat: "Sunt foarte fericit și mândru"

Bogdan Racovițan a semnat: Sunt foarte fericit și mândru
Bogdan Racovițan (25 de ani) a semnat un nou contract cu Rakow, club la care este legitimat din ianuarie 2022.

Rakow a anunțat sâmbătă că Bogdan Racovițan a semnat prelungirea contractului până în iunie 2028. Precedenta înțelegere a fundașului român expira vara viitoare.

Bogdan Racovițan a semnat cu Rakow până în 2028

Foarte aproape de intrarea în ultimele șase luni de contract, Racovițan a acceptat să rămână la formația alături de care a cucerit deja trei trofee: titlul, Cupa Poloniei și Supercupa.

"Sunt foarte fericit și mândru că voi rămâne aici. Vreau să mulțumesc clubului pentru încrederea arătată. Am muncit mult după acea accidentare gravă și sunt bucuros că acum am revenit și joc atât de bine", a spus Racovițan.

Racovițan a fost cumpărat în ianuarie 2022 de la FC Botoșani pentru 600.000 de euro. În august 2024, fundașul central a suferit o accidentare gravă - ruptură la nivel ligamentelor încrucișate - care l-a ținut departe de gazon aproximativ un an.

  • 95 de meciuri a strâns Racovițan la Rakow până acum. A marcat 5 goluri și a oferit două pase decisive

În acest sezon, Racovițan a redevenit titular la Rakow atât în Ekstraklasa, cât și în Conference League. Fundașul a fost titular și la naționala României în partida cu Bosnia și Herțegovina (1-3), disputată în noiembrie.

Rakow se află pe locul 3 în Ekstraklasa, cu 29 de puncte, unul sub liderul Wisla Plock, însă are un meci mai puțin disputat. În Conference League, formația poloneză se află pe locul 3 în grupa unică, acolo unde a strâns 11 puncte în 5 etape.

Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești &icirc;nghețate
Dinamo - Metaloglobus, de la 17:45. Capitolele la care ”câinii” lui Zeljko Kopic sunt numărul 1 în Superligă!
Surpriză majoră la barajul pentru Mondial! Naționala care riscă descalificarea
Petrolul Ploiești - U Cluj, de la 15:30. Cum îi numește LPF pe cei doi antrenori
Brazilianul Ronaldo, note de Ilie Năstase în fața lui Alcaraz: cum se mișcă fostul atacant legendar pe terenul de tenis
Steaua și Dinamo, lupte grele la vârf cu provincia!
Plecat cu scandal de la FCSB, fostul atacant nu l-a iertat pe Gigi Becali: „E numai vina lui!”

Ce mutare a făcut Dinamo: „Îmi place mult!”

FCSB i-a găsit înlocuitor lui Olaru! Transferă un fost fotbalist al lui Răzvan Lucescu de 2.500.000 de euro

Gigi Becali încearcă marea lovitură pe piața transferurilor! Clubul cere un milion de euro

Gigi Becali a intrat pe fir și i-a blocat pe polonezi. Mutare spectaculoasă în Superliga: „E Maradona!”

Fostul coleg al lui Hagi și Belodedici a preluat naționala aflată pe locul 105 în clasamentul FIFA



Surpriză majoră la barajul pentru Mondial! Naționala care riscă descalificarea
Prima plecare a iernii de la Universitatea Craiova: "Am discutat cu el"
Brazilianul Ronaldo, note de Ilie Năstase în fața lui Alcaraz: cum se mișcă fostul atacant legendar pe terenul de tenis
Ofertă pentru Mihai Stoica: ”Bani mai mulți decât la FCSB!”
Angelescu, furibund după Rapid - Oțelul 0-2: "Pur și simplu e bătaie de joc! A fost execrabil"
Prima veste proastă pentru Mircea Lucescu. Un internațional s-a accidentat și riscă să rateze toate meciurile din toamnă
Bogdan Racovițan, ofertat de rivala lui Răzvan Lucescu! Transfer de 2.5000.000 euro pentru tricolor
Virgil Ghiță poate fi marea surpriză a lui Mircea Lucescu! Fundașul, start de sezon excelent în Europa
Tudor Băluță, prezentat la vicecampioana Poloniei, Slask Wroclaw! Prima reacție
stirileprotv Secretele din „Singur Acasă”, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum „băiețelul uitat acasă”. GALERIE FOTO

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

stirileprotv Cel mai mic oraș din lume are 100 de metri lungime și 50 de locuitori. Se află la 12 ore cu mașina de România

stirileprotv Un bărbat fără probleme de sănătate a suferit un AVC brusc. Obiceiul pe care îl avea zilnic și care i-a pus viața în pericol

