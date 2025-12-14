Rakow a anunțat sâmbătă că Bogdan Racovițan a semnat prelungirea contractului până în iunie 2028. Precedenta înțelegere a fundașului român expira vara viitoare.



Bogdan Racovițan a semnat cu Rakow până în 2028

Foarte aproape de intrarea în ultimele șase luni de contract, Racovițan a acceptat să rămână la formația alături de care a cucerit deja trei trofee: titlul, Cupa Poloniei și Supercupa.



"Sunt foarte fericit și mândru că voi rămâne aici. Vreau să mulțumesc clubului pentru încrederea arătată. Am muncit mult după acea accidentare gravă și sunt bucuros că acum am revenit și joc atât de bine", a spus Racovițan.



Racovițan a fost cumpărat în ianuarie 2022 de la FC Botoșani pentru 600.000 de euro. În august 2024, fundașul central a suferit o accidentare gravă - ruptură la nivel ligamentelor încrucișate - care l-a ținut departe de gazon aproximativ un an.

