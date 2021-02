Vreo sansa pentru Simona Halep la titlu? Cotele la pariuri pentru castigarea Australian Open 2021: bookmakerii anticipeaza finala Ashleigh Barty vs. Naomi Osaka 

Simona Halep pleaca cu a cincea sansa la castigarea Australian Open 2021, potrivit bookmakerilor.

Editia pandemica a Openului Australian incepe luni-dimineata, la ora 02:00, fus orar romanesc, iar emotiile incep sa se contureze pentru fanii Simonei Halep. Actualul numar 2 WTA va intra in competitie avand o primire speciala din partea australienilor; Halep a fost programata sa joace primul meci al sesiunii de seara de pe Arena Rod Laver, cel mai mare stadion al complexului Melbourne Park.

Traseul Simonei Halep catre titlu se anunta infernal, dar prima saptamana ii va propune romancei o serie de partide aparent accesibile, impotriva Lizettei Cabrera, invingatoarei dintre japoneza Misaki Doi/ Ajla Tomljanovic in turul secund si un duel cu Veronika Kudermetova in turul 3.

Cotele la pariuri pentru castigatoarea Australian Open 2021: Simona, a cincea favorita



Ashleigh Barty - 6.00

Naomi Osaka - 6.50

Serena Williams - 10.00

Garbine Muguruza - 11.00

Simona Halep - 13.00

Aryna Sabalenka - 15.00

Sofia Kenin - 18.00

Bianca Andreescu - 21.00

Victoria Azarenka - 21.00

Petra Kvitova - 24.00

Iga Swiatek - 26.00

Jennifer Brady - 31.00

Karolina Pliskova - 31.00

Elise Mertens - 34.00

Elina Svitolina - 34.00

Bookmakerii o vad pe favorita gazdelor, Ashleigh Barty ca principala candidata la castigarea trofeului. Barty nu a jucat niciun meci oficial din 28 februarie 2020, pana la turneul Yarra Valley Classic, adjudecat saptamana aceasta, dupa o finala in care a invins-o pe Garbine Muguruza, scor 7-6, 6-4.

Prospetimea australiencei pare un principal argument al bookmakerilor in stabilirea acestei cote, in vreme ce Naomi Osaka, fosta castigatoare la Melbourne este vazuta cu a doua sansa la titlu. In top se mai afla Serena Williams, care a castigat ultima data aici in 2017, Garbine Muguruza - finalista de anul trecut - si, nu in ultimul rand, Simona Halep, finalista la Melbourne in 2018 si semifinalista in 2020.

De notat faptul ca, dintre primele cinci favorite, in viziunea bookmakerilor, patru sunt in jumatatea inferioara a tabloului, cele mai puternice rivale de pe jumatatea superioara, din care face parte Ashleigh Barty ramanand Sofia Kenin, campioana en-titre, Elina Svitolina si Karolina Pliskova.

Ash Barty’s possible route: R1: Kovinic

R2: Gavrilova/Sorribes Tormo

R3: Alexandrova

R4: Kontaveit/Martic

QF: Bencic/Muchova/Mertens/Pliskova

SF: Kenin/Brady/Sakkari/Azarenka/Svitolina

F: Osaka/Serena/Muguruza/Andreescu/Halep/Swiatek #AusOpen — The Tennis Podcast (@TennisPodcast) February 5, 2021