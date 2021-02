"Mi-a fost greu din cauza aerului conditionat, muschiul a fost blocat" | Simona Halep EXPLICA de ce a cedat in meciul cu Alexandrova si CUM SE SIMTE inainte de Australian Open 

Simona Halep a explicat care au fost cauzele prestatiei dezamagitoare din meciul cu Ekaterina Alexandrova.

Simona Halep a pierdut surprinzator de usor meciul din sferturile de finala ale competitiei WTA 500 Gippsland Trophy din Melbourne, cedand scor 2-6, 1-6 in fata Ekaterinei Alexandrova (33 WTA). Halep a acuzat dureri in zona lombara, despre care le-a povestit jurnalistilor in detaliu, dupa incheierea partidei.

"Mi-a fost greu putin din cauza aerului conditionat, am simtit dureri in zona lombara, iar muschiul a fost putin blocat, dar am urmat un tratament azi-noapte si azi de dimineata si ma simt mai bine acum. Nu e nimic periculos, m-am obisnuit deja cu durerea pentru ca se intampla cand imi este frig. Am avut aceeasi durere anul trecut la Roland Garros pentru ca este frig afara, asa ca nu sunt foarte ingrijorata, dar am grija de aceasta durere," a declarat Simona Halep in cadrul conferintei de presa de dupa meciul pierdut cu Ekaterina Alexandrova, noteaza Eurosport.

"Nu o cunosc, nu am mai jucat impotriva ei si nu stiu cum loveste mingea. Dar m-am interesat putin despre jocul ei. Turul 1 reprezinta intotdeauna o mare provocare. Asa ca sunt foarte concentrata si ma voi antrena pentru a fi pregatita la ora meciului," a afirmat Halep, conform ProSport cu privire la meciul din turul 1 al Openului Australiei, pe care il va juca luni impotriva australiencei Lizette Cabrera

Lizette Cabrera (23 de ani, 140 WTA) a ajuns pe tabloul principal al Openului Australian multumita unui wildcard oferit de organizatori. Meciul dintre Halep si Cabrera va avea loc luni, 8 februarie. Ora de start a meciului nu a fost anuntata deocamdata.