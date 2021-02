A ratat duelul cu Serena Williams din turul 2! Irina Begu, invinsa in turul inaugural al Australian Open de o jucatoare mai slab clasata

Contrar cursului ascendent de forma, Irina Begu a pierdut inca din primul tur la Melbourne, fiind invinsa in minimum de seturi de ocupanta locului 100 in ierarhia WTA, sarboaica Nina Stojanovic. A fost 6-3, 6-4 la finalul unui duel care s-a incheiat dupa 103 minute de joc.

A fost o zi atipica pentru Begu, romanca bifand contraperformanta de a lovi 28 de erori nefortate care au depasit numarul loviturilor direct castigatoare, 20. Begu a pierdut o parte semnificativa din punctele jucate cu serviciul doi, impunandu-se in doar 32% dintre cele 25 jucate.

Pentru prezenta pe tabloul principal de simplu, Irina Begu va incasa un cec in valoare de $76,850 si 10 puncte WTA. Saptamana precedenta, Irina Begu reusea o victorie impresionanta in fata Johannei Konta (15 WTA) si era eliminata in sferturile Gippsland Trophy de Naomi Osaka (3 WTA).

Eforturile sisifice au ajuns-o din urma insa pe Begu, care a fost nevoita sa ceara ajutor medical in timpul meciului din aceasta dimineata. Pierzand meciul cu Stojanovic, Irina Begu a ratat sansa unei confruntari de gala in turul secund, unde ar fi intalnit-o pe Serena Williams.

When people ask me why I love the Romanian players so much, this is why. Irina Begu was visibly in pain in her last match against Osaka, and again here in her AO R1 match. But she doesn't give up; she keeps playing. Just like Simona did the other day. Romanians are fighters! pic.twitter.com/aUM2BGo6XY