Victorie dupa 15 luni de pauza | Bianca Andreescu a invins-o in trei seturi pe Mihaela Buzarnescu dupa un meci incredibil: POZA ZILEI vine din acest duel

Mihaela Buzarnescu - Bianca Andreescu 2-6, 6-4, 3-6

Bianca Andreescu si Mihaela Buzarnescu au produs unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale primei zile de concurs la Australian Open 2021. Dupa doua ore si doua minute de joc intens, castigatoare a iesit canadianca cu origini romanesti, care a fost considerabil mai eficienta pe primul serviciu, apropiindu-si 79% din aceste puncte (65% pentru Buzarnescu).

Andreescu a lovit direct castigator in 27 de ocazii (Buzarnescu, 11), dar Bianca a inregistrat si 34 de erori nefortate, cu cinci mai multe decat cele comise de Mihaela. A fost primul meci oficial jucat de Andreescu dupa 15 luni de pauza provocata de accidentari si pandemie.

Bianca Andreescu va primi in turul doi replica lui Su-Wei Hsieh (68 WTA) din Taipei, care a invins-o pe Tsvetana Pironkova in runda unu, scor 7-5, 6-2.

Poza zilei vine din acest meci, in care Bianca Andreescu a fost surprinsa intr-o ipostaza inedita de un fotograf prezent la Melbourne. "Expresia 'privirea la joc' a fost dusa la nivelul urmator de Bianca Andreescu," au titrat oficialii Australian Open pe contul de Twitter.

Taking 'keep your eyes on the ball' to a whole new level ???? @Bandreescu_ | #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/Fkyd211qWP

3-6: Game, set & meci, Bianca Andreescu. Canadianca a servit impecabil in ultimul game al partidei, procentajul total al punctelor castigate de ea pe primul serviciu in setul decisiv incheindu-se la 88%.

Playing her first match in 16 months, Bianca Andreescu hit three winners to save 3 BPs at 3-3 *0-40 in the 3rd and ends up beating Mihaela Buzarnescu 6-2, 4-6, 6-3 to reach the #AusOpen R2 vs Hsieh.

Playing like a big match played that she is in the end.

Welcome back, Bibi. pic.twitter.com/PkhMIdOgfM