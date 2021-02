Adversar USOR pentru Simona Halep in primul tur la Australian Open | Organizatorii au stabilit cand va juca Halep in primul tur

Din articol Meciurile romancelor din prima zi la Australian Open 2021

5 romance, printre care Simona Halep vor debuta la Australian Open 2021 luni, in prima zi de concurs.

Simona Halep va debuta luni la editia 2021 a Openului Australian. Numarul 2 WTA o va avea ca oponenta pe australianca Lizette Cabrera, in varsta de 23 de ani, numar 140 WTA.

Fiind repartizate pe aceeasi jumatate de tablou, Irina Begu, Mihaela Buzarnescu, Sorana Cirstea si Patricia Tig vor debuta si ele in prima zi de concurs, la ore care urmeaza sa fie anuntate de organizatori in cursul zilei de duminica.

Meciurile romancelor din prima zi la Australian Open 2021



Simona Halep (2 WTA) vs. Lizette Cabrera (140 WTA)

Sorana Cirstea (72 WTA) vs. Patricia Tig (56 WTA)

Mihaela Buzarnescu (138 WTA) vs. Bianca Andreescu (8 WTA)

Irina Begu (79 WTA) vs. Nina Stojanovic (100 WTA)

In prima zi de turneu vor intra in teren si alti jucatori de top, precum Novak Djokovic, Dominic Thiem, Serena Williams ori Naomi Osaka. Dintre romance, doar Ana Bogdan va intra marti in concurs, in meciul impotriva Daniellei Collins (46 WTA).

Australian Open va incepe luni, 8 februarie si se va incheia in data de 21 februarie cu finala tabloului masculin de simplu.