Prosinecki, la a patra aventură ca selecționer

Robert Prosinecki (56 de ani) a fost numit selecționer al naționalei Kârgâzstanului, punând capăt interimatului lui Urmat Abdukaimov. Fostul mijlocaș este considerat unul dintre cei mai buni jucători din istoria fotbalului croat și a fost coleg cu Gică Hagi (Real Madrid, FC Barcelona), Gică Popescu (FC Barcelona), Miodrag Belodedic (Steaua Roșie Belgrad), Liviu Ciobotariu și Tibor Selymeș (Standard Liege).

El este la a patra aventură ca selecționer, după ce a mai antrenat Azerbaidjan, Bosnia și Herțegovina și Muntenegru, fiind și secundul lui Slaven Bilic la naționala Croației, cu care a participat la Euro 2008.



Robert Prosinecki este născut în Germania și a jucat ca mijlocaș la Dinamo Zagreb, Steaua Roșie Belgrad, Real Madrid, Real Oviedo, FC Barcelona, FC Sevilla, Hrvatski Dragovoljac, Standard Liege, Portsmouth, Olimpija Ljubljana, NK Zagreb și Savski Marof. Are selecții pentru Iugoslavia (15, 4 goluri) și Croația (49, 10 goluri).



Ca antrenor le-a pregătit pe Croația (asistent /2006-2010), Steaua Roșie Belgrad (2010-2012), Kayserispor (2012-2014, 2019-2020), Azerbaidjan (2014-2017), Bosnia și Herțegovina (2018-2019), Denizlispor (2020), Olimpija Ljubljana (2022), NK Rudes (2023), Muntenegru (2024-2025) și Kârgâzstan (2025-prezent). Pe lângă trofeele câștigate în Iugoslavia, Spania, Croația și Slovenia, are în palmares Cupa Campionilor Europeni (1990-1991), Cupa Mondială U20 (1987), o finală de Campionat European U21 (1990) și locul al treilea la CM 1998.



"Șoimii albi", o națională fără rezultate notabile

Republica Kârgâză este o țară din Asia Centrală, fostă membră a URSS, cu o populație de 7.3 milioane de locuitori. Între 1930 și 1991, fotbalul din această țară a fost integrat în cel sovietic, iar după declararea independenței nu a reușit nicio calificare la Cupa Mondială sau Jocurile Olimpice.

Cele mai bune rezultate sunt locul al treilea la AFC Challenge Cup (2006), locul al patrulea la CAFA Nations Cup (2023) și optimi de finală la AFC Asian Cup (2019). "Șoimii albi" ocupă poziția 105 în clasamentul FIFA și țara pe care o reprezintă se află pe locul 139 la nivel mondial în ceea ce privește PIB-ul per capita.



Lotul actual cuprinde mulți jucători de la cele mai importante cluburi din Kyrgyz Premier League (Dordoi Bishkek, Bars Issyk-Kul, Abdysh-Ata Kant, Alga Bishkek, Muras United, Tanant), iar vedetele lotului sunt Gulzhigit Alykulov (Torpedo Moscova), Joel Kojo (Esteghlal), Tamirlan Kozubayev (Persita Tangerang), Valery Kichin (Bars Issyk-Kul) și Beknaz Almazbekov (Rukh Lviv).

Foto - Getty Images

