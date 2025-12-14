VIDEO „Aud doar scuze” Sabalenka i-a răspuns tăios ucrainencei Kostyuk, rivală în circuitul WTA

"Aud doar scuze" Sabalenka i-a răspuns tăios ucrainencei Kostyuk, rivală în circuitul WTA Tenis
Număr unu mondial, Aryna Sabalenka i-a oferit o replică ucrainencei Marta Kostyuk.

Aryna Sabalenka Marta Kostyuk Tenis WTA
Aryna Sabalenka a purtat un duel al declarațiilor cu Marta Kostyuk, la finalul sezonului 2025, în circuitul WTA.

După ce ucraineanca Marta Kostyuk a afirmat că are parte de „o bătălie dură” atunci când o înfruntă pe jucătoarea bielorusă, invocând, față de anumite jucătoare, un raport de inferioritate în ceea ce privește înălțimea și forța de joc, Aryna Sabalenka a replicat tăios și i-a recomandat acesteia să lase scuzele deoparte.

Aryna Sabalenka o acuză pe Marta Kostyuk că își justifică eșecurile prin „scuze”

„E amuzant că vorbim despre comentariile Martei Kostyuk. Tot ce aud sunt scuze. E amuzant, pentru că, de fapt, e o fată puternică. Probabil, are mai mulți mușchi decât am eu. Arată antrenată și puternică,” s-a pronunțat Aryna Sabalenka, într-un interviu acordat lui Piers Morgan.

„Dacă ar fi așa, mereu un jucător ca Ivo Karlovic sau John Isner l-ar fi învins pe Roger Federer, dar nu s-a întâmplat,” a completat Nick Kyrgios, omul împotriva căruia Aryna Sabalenka va juca în „Bătălia Sexelor,” programată în 28 decembrie, la Dubai. Meciul va fi transmis în exclusivitate pe VOYO.

Ce a declarat Marta Kostyuk, în luna octombrie

Marta Kostyuk (23 de ani, 26 WTA) a înregistrat douăzeci și opt de victorii în cele patruzeci și opt de partide oficiale disputate în 2025.

A doua ucraineancă în clasamentul mondial, după Elina Svitolina (14 WTA), partenera de dublu a Gabrielei Ruse are un titlu WTA în palmares, în proba individuală, cucerit la Austin, în 2023.

Jucătoarea din Ucraina a vorbit despre diferențele de ordin fizic pe care le notează atunci când joacă împotriva celor mai bune sportive din circuitul WTA: Aryna Sabalenka și Iga Swiatek.

„Când am jucat cu Iga Swiatek, nu am fost pregătită deloc. Am jucat împotriva ei în urmă cu un an și a fost foarte puternică.

Cu Aryna Sabalenka știu că e o bătălie dură. Am abilitățile mele, dar, la final, văd că sunt mult mai mari decât mine, mai înalte, mai puternice,” a punctat Marta Kostyuk, într-un interviu acordat Tennis365.

Marta Kostyuk, despre testosteron, care face diferența în WTA

„Toate jucătoarele avem propria structură biologică. Unele au un nivel de testosteron mai ridicat, altele, mai scăzut. E natural, dar ajută, cu siguranță.

Mă simt mai mică decât ele. Încerc să văd cum pot să le bat cu abilitățile pe care le am, dar trebuie să muncesc mai mult pentru a câștiga punctele. Trebuie să alerg mult mai mult decât ele ca să câștig puncte,” a completat Kostyuk.

