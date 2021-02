Australian Open 2021 pune la bataie premii totale de $80 de milioane: Cati bani primesc jucatorii eliminati din primul tur si cu cat s-ar putea imbogati Simona Halep 

Din articol Premiul campionului a scazut cu 33% in raport cu editia de anul trecut

Simona Halep s-ar putea imbogati in cazul in care va obtine performante notabile in editia 2021 a Openului Australiei.

Simona Halep va juca luni, 8 februarie in primul tur al Openului Australiei, urmand sa o infrunte pe Lizette Cabrera (23 de ani, 140 WTA), jucatoare prezenta pe tabloul principal gratie unui wildcard acordat de organizatori.

Australian Open 2021 nu reprezinta o oportunitate grozava pentru Simona Halep de a acumula puncte in clasamentul WTA, romanca ajungand pana in semifinale in editia trecuta. Daca va reusi sa oglindeasca performanta din 2020, Halep isi va apara cele 780 de puncte, iar in cel mai fericit scenariu, in care campioana en-titre de la Wimbledon si-ar adjudeca trofeul la Melbourne, ea ar strange 1220 de puncte.

Premiul campionului a scazut cu 33% in raport cu editia de anul trecut



Financiar insa, oficialii Australian Open 2021 au strans randurile si au reusit o crestere miraculoasa cu 12,68% a premiilor totale, care ajung in acest an pandemic la 80 de milioane de dolari. Daca in 2020 un jucator eliminat in turul inaugural la Australian Open incasa 60,239 de dolari americani, acum prezenta unui tenismen pe tabloul principal va fi rasplatita cu 76,850 de dolari, inregistrandu-se asadar o crestere de 11%, noteaza Adevarul.

Misiunea Simonei Halep la Australian Open 2021 nu se anunta facila nici in cazul in care jucatoarea din Constanta se va simti bine din punct de vedere fizic. Sortii nu i-au fost favorabili romancei incepand cu saptamana a doua de concurs, dar majoritatea calculelor indica o calificare fara mari emotii a Simonei Halep in optimile de finala.

Pentru trei victorii in prima saptamana de concurs, Simona Halep ar incasa un cec in valoare de $245,920, iar daca va reusi sa treaca de Iga Swiatek in optimi, jucatoarea care a eliminat-o la Roland Garros, Halep ar incasa peste $400,000 dolari. Cel mai bun scenariu ar vedea-o pe Simona Halep adjudecandu-si al treilea titlu de mare slem, performanta care i-ar aduce in cont peste 2 milioane de dolari, mai exact $2,113,375.

Australian Open 2021 se va juca in perioada 8-21 februarie.

Traseul virtual al Simonei Halep la Australian Open 2021



Tur 1: Cabrera Lizette (beneficiara a unui wildcard)

Tur 2: Misaki Doi / Ajla Tomljanovic

Tur 3: Veronika Kudermetova

Optimi: Iga Swiatek

Sferturi: Serena Williams / Aryna Sabalenka

Semifinale: Naomi Osaka / Garbine Muguruza / Petra Kvitova / Bianca Andreescu

Finala: Ashleigh Barty / Sofia Kenin