FC Barcelona, graţie unei duble reuşite de brazilianul Raphinha în meciul câştigat cu scorul de 2-0 în faţa lui Osasuna, sâmbătă seară pe propriul teren, într-un meci din etapa a 16-a, şi-a consolidat poziţia de lider în clasamentul din Spania (43 puncte), punând presiune pe Real Madrid înainte de deplasarea de duminică de la Alaves, informează AFP.

Catalanii au obţinut a şaptea victorie consecutivă în La Liga, prin dubla lui Raphinha din minutele 70 și 86.

