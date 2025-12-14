VIDEO La câte victorii consecutive a ajuns FC Barcelona: Raphinha, MVP în meciul cu Osasuna

La c&acirc;te victorii consecutive a ajuns FC Barcelona: Raphinha, MVP &icirc;n meciul cu Osasuna La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Catalanii sunt în continuare lideri în La Liga.

TAGS:
fc barcelonaRaphinhaOsasunaReal Madridvillareal
Din articol

FC Barcelona, graţie unei duble reuşite de brazilianul Raphinha în meciul câştigat cu scorul de 2-0 în faţa lui Osasuna, sâmbătă seară pe propriul teren, într-un meci din etapa a 16-a, şi-a consolidat poziţia de lider în clasamentul din Spania (43 puncte), punând presiune pe Real Madrid înainte de deplasarea de duminică de la Alaves, informează AFP.

Catalanii au obţinut a şaptea victorie consecutivă în La Liga, prin dubla lui Raphinha din minutele 70 și 86.

Neînvinsă din 25 noiembrie în toate competiţiile, Barcelona impune un ritm fulminant pentru Real Madrid (locul 2, 36 puncte) şi Villareal (3, 35 puncte). 

Cele două au nevoie de victorii duminică, cu Alaves şi, respectiv, Levante pentru a opri din avântul catalanilor.

Rezultate din etapa a 16-a din La Liga și programul partidelor de duminică și luni

Vineri

Real Sociedad - Girona 1-2

Sâmbătă

Atletico Madrid - Valencia 2-1

Mallorca - Elche 3-1

FC Barcelona - Osasuna 2-0

Getafe - Espanyol Barcelona 0-1

Duminică

Seville - Real Oviedo

Celta Vigo - Athletic Bilbao

Levante - Villarreal

Alaves - Real Madrid

Luni

Rayo Vallecano - Betis Sevilla

Clasamentul din La Liga

Agerpres

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești înghețate
Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești &icirc;nghețate
ARTICOLE PE SUBIECT
La 17 ani, atacantul rom&acirc;n născut &icirc;n Spania &icirc;nscrie la seniori &icirc;n Austria și este aproape de Bundesliga! &rdquo;M-am apucat de fotbal acum patru ani&rdquo;
La 17 ani, atacantul român născut în Spania înscrie la seniori în Austria și este aproape de Bundesliga! ”M-am apucat de fotbal acum patru ani”
ULTIMELE STIRI
Brentford - Leeds United, EXCLUSIV pe VOYO de la ora 18:15!
Brentford - Leeds United, EXCLUSIV pe VOYO de la ora 18:15!
Verdictul spaniolilor pentru internaționalul rom&acirc;n: &rdquo;E condamnat!&rdquo;
Verdictul spaniolilor pentru internaționalul român: ”E condamnat!”
&bdquo;Aud doar scuze&rdquo; Sabalenka i-a răspuns tăios ucrainencei Kostyuk, rivală &icirc;n circuitul WTA
„Aud doar scuze” Sabalenka i-a răspuns tăios ucrainencei Kostyuk, rivală în circuitul WTA
Impresionant! Topul din Europa &icirc;n care Andrei Rațiu apare l&acirc;ngă Yamal, Vinicius și Mbappe
Impresionant! Topul din Europa în care Andrei Rațiu apare lângă Yamal, Vinicius și Mbappe
Crystal Palace - Manchester City, EXCLUSIV pe VOYO de la 16:00!
Crystal Palace - Manchester City, EXCLUSIV pe VOYO de la 16:00!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Plecat cu scandal de la FCSB, fostul atacant nu l-a iertat pe Gigi Becali: &bdquo;E numai vina lui!&rdquo;

Plecat cu scandal de la FCSB, fostul atacant nu l-a iertat pe Gigi Becali: „E numai vina lui!”

Ce mutare a făcut Dinamo: &bdquo;&Icirc;mi place mult!&rdquo;

Ce mutare a făcut Dinamo: „Îmi place mult!”

FCSB i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Olaru! Transferă un fost fotbalist al lui Răzvan Lucescu de 2.500.000 de euro

FCSB i-a găsit înlocuitor lui Olaru! Transferă un fost fotbalist al lui Răzvan Lucescu de 2.500.000 de euro

Gigi Becali &icirc;ncearcă marea lovitură pe piața transferurilor! Clubul cere un milion de euro

Gigi Becali încearcă marea lovitură pe piața transferurilor! Clubul cere un milion de euro

Gigi Becali a intrat pe fir și i-a blocat pe polonezi. Mutare spectaculoasă &icirc;n Superliga: &bdquo;E Maradona!&rdquo;

Gigi Becali a intrat pe fir și i-a blocat pe polonezi. Mutare spectaculoasă în Superliga: „E Maradona!”

Fostul coleg al lui Hagi și Belodedici a preluat naționala aflată pe locul 105 &icirc;n clasamentul FIFA

Fostul coleg al lui Hagi și Belodedici a preluat naționala aflată pe locul 105 în clasamentul FIFA



Recomandarile redactiei
Verdictul spaniolilor pentru internaționalul rom&acirc;n: &rdquo;E condamnat!&rdquo;
Verdictul spaniolilor pentru internaționalul român: ”E condamnat!”
Impresionant! Topul din Europa &icirc;n care Andrei Rațiu apare l&acirc;ngă Yamal, Vinicius și Mbappe
Impresionant! Topul din Europa în care Andrei Rațiu apare lângă Yamal, Vinicius și Mbappe
Jucătorul aflat pe &rdquo;lista neagră&rdquo; la Rapid, pe radarul revelației din Superliga: &rdquo;Putem face orice!&rdquo;
Jucătorul aflat pe ”lista neagră” la Rapid, pe radarul revelației din Superliga: ”Putem face orice!”
&bdquo;Aud doar scuze&rdquo; Sabalenka i-a răspuns tăios ucrainencei Kostyuk, rivală &icirc;n circuitul WTA
„Aud doar scuze” Sabalenka i-a răspuns tăios ucrainencei Kostyuk, rivală în circuitul WTA
Bogdan Racovițan a semnat: Sunt foarte fericit și m&acirc;ndru
Bogdan Racovițan a semnat: "Sunt foarte fericit și mândru"
Alte subiecte de interes
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
FC Barcelona a găsit &icirc;nlocuitor pentru Ilkay Gundogan!&nbsp;
FC Barcelona a găsit înlocuitor pentru Ilkay Gundogan! 
Raphinha, &icirc;napoi &icirc;n Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
FC Barcelona, disperată să-l v&acirc;ndă pe Raphinha! Catalanii au primit o ofertă mult sub așteptări, dar sunt gata să spună DA
FC Barcelona, disperată să-l vândă pe Raphinha! Catalanii au primit o ofertă mult sub așteptări, dar sunt gata să spună DA
Cea mai proastă execuție din istorie a unui penalty! Cum a ratat Ante Budimir &icirc;n prelungirile din Osasuna - Valencia 0-1
Cea mai proastă execuție din istorie a unui penalty! Cum a ratat Ante Budimir în prelungirile din Osasuna - Valencia 0-1
Girona &icirc;și vede cuminte de treabă și Champions League este din ce &icirc;n ce mai aproape! Aleix Garcia, ex-Dinamo, din nou MVP &icirc;n La Liga
Girona își vede cuminte de treabă și Champions League este din ce în ce mai aproape! Aleix Garcia, ex-Dinamo, din nou MVP în La Liga
CITESTE SI
Secretele din &bdquo;Singur Acasă&rdquo;, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum &bdquo;băiețelul uitat acasă&rdquo;. GALERIE FOTO

stirileprotv Secretele din „Singur Acasă”, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum „băiețelul uitat acasă”. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Cel mai mic oraș din lume are 100 de metri lungime și 50 de locuitori. Se află la 12 ore cu mașina de Rom&acirc;nia

stirileprotv Cel mai mic oraș din lume are 100 de metri lungime și 50 de locuitori. Se află la 12 ore cu mașina de România

Un bărbat fără probleme de sănătate a suferit un AVC brusc. Obiceiul pe care &icirc;l avea zilnic și care i-a pus viața &icirc;n pericol

stirileprotv Un bărbat fără probleme de sănătate a suferit un AVC brusc. Obiceiul pe care îl avea zilnic și care i-a pus viața în pericol

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!