FC Barcelona, graţie unei duble reuşite de brazilianul Raphinha în meciul câştigat cu scorul de 2-0 în faţa lui Osasuna, sâmbătă seară pe propriul teren, într-un meci din etapa a 16-a, şi-a consolidat poziţia de lider în clasamentul din Spania (43 puncte), punând presiune pe Real Madrid înainte de deplasarea de duminică de la Alaves, informează AFP.
Catalanii au obţinut a şaptea victorie consecutivă în La Liga, prin dubla lui Raphinha din minutele 70 și 86.
Neînvinsă din 25 noiembrie în toate competiţiile, Barcelona impune un ritm fulminant pentru Real Madrid (locul 2, 36 puncte) şi Villareal (3, 35 puncte).
Cele două au nevoie de victorii duminică, cu Alaves şi, respectiv, Levante pentru a opri din avântul catalanilor.
Rezultate din etapa a 16-a din La Liga și programul partidelor de duminică și luni
Vineri
Real Sociedad - Girona 1-2
Sâmbătă
Atletico Madrid - Valencia 2-1
Mallorca - Elche 3-1
FC Barcelona - Osasuna 2-0
Getafe - Espanyol Barcelona 0-1
Duminică
Seville - Real Oviedo
Celta Vigo - Athletic Bilbao
Levante - Villarreal
Alaves - Real Madrid
Luni
Rayo Vallecano - Betis Sevilla
Clasamentul din La Liga