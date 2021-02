Adversara incomoda pentru Simona Halep in turul 2 la Australian Open: cu cine va juca daca o va invinge astazi pe Lizette Cabrera

Din articol Istoricul meciurilor directe dintre Halep si Tomljanovic

Simona Halep stie cu cine va juca in turul secund, in cazul in care o va elimina pe Lizette Cabrera.

Simona Halep a aflat cu cine se va duela in turul 2 la Australian Open 2021, in cazul in care va trece de Lizette Cabrera. Oponenta sa va fi o alta jucatoare din Australia, dar mai bine clasata: Ajla Tomljanovic (27 de ani, 69 WTA).

Tomljanovic a invins-o expeditiv pe japoneza Misaki Doi (84 WTA) in primul tur, cedand doar trei game-uri in 71 de minute de joc. A fost 6-2, 6-1 pentru Ajla, care a lovit 20 de lovituri driect castigatoare, dintre care sase asi.

Istoricul meciurilor directe dintre Halep si Tomljanovic



4-6, 6-3, 6-3 la WTA Cincinnati, in 2018

6-2, 3-6, 6-1 in primul tur la Roland Garros 2019

6-4, 7-5 in optimi la WTA Adelaide 2020

Halep si Tomljanovic s-au mai duelat de trei ori pana in prezent, de fiecare data iesind invingatoare jucatoarea din Constanta. Simona a invins-o pe Ajla in Cincinnati, Paris si Adelaide, dar o singura confruntare s-a incheiat in minimum de seturi.

In cazul in care se va califica in turul secund, Simona Halep o va infrunta pe Ajla Tomljanovic in cursul zilei de miercuri, 10 februarie la o ora care urmeaza sa fie anuntata de catre organizatorii Slam-ului australian.