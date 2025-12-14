Antoine Baroan a intrat într-un conflict cu Costel Gâlcă, iar, după câteva zile în care situația atacantului a fost incertă, antrenorul giuleștenilor a anunțat că nu se va mai baza pe fotbalistul francez.

Valeriu Iftime îl vrea pe Antoine Baroan la FC Botoșani

Totuși, conducerea lui Rapid nu vrea să îl cedeze gratis pe Baroan, pe care a plătit 400.000 de euro în vară, când l-a transferat de la FC Winterthur.

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a recunoscut că FC Botoșani ar fi interesată de un fotbalist precum Baroan, însă susține că nu este dispus să plătească o sumă de transfer pentru atacant.

”Baroan e un fotbalist bun, un vârf cum vrea Leo Grozavu, dar nu vorbesc eu să îi spun lui Leo pe cine să ia. Nu vreau să depășesc limitele.

Ne interesează, bineînțeles, și nu cred că suntem singurii, dar nu cred că îl dă Rapidul. La momentul ăsta putem face orice, să luăm și cu bani, și liber, dar pe Baroan nu dau bani”, a spus Valeriu Iftime la Digi Sport.

Recent, Gâlcă a vorbit despre situația lui Antoine Baroan.

”Baroan este în continuare în afara lotului. Nu a fost nimic grav. Nu a făcut ce trebuie la antrenament, nu e prima dată. Așa că l-am dat afară. Toți sunt titulari și toți pot juca. Toți au avut opțiuni de a juca. Nu cred că va mai juca anul acesta. Din punctul meu de vedere, nu. Nu este la prima abatere și cu mine s-a terminat. Din acest moment dacă a greșit și nu e prima dată, nu mai intră în lot. Se pregătește separat”, a spus Gâlcă.

