Impresionant! Topul din Europa în care Andrei Rațiu apare lângă Yamal, Vinicius și Mbappe

Andrei Rațiu, în topul jucătorilor din Europa cu cele mai multe driblinguri reușite

Titular incontestabil la Rayo Vallecano și desemnat cel mai bun fundaș dreapta al sezonului trecut din LaLiga, Andrei Rațiu reușește să atingă și câteva borne impresionante în ceea ce privește contribuția ofensivă.



Într-o ierarhie a celor de la LiveScore realizată de la startul sezonului 2024/2025 și până în prezent, Rațiu ocupă locul 6 în clasamentul jucătorilor din primele 5 ligi ale Europei ca număr de driblinguri reușite.



Rațiu a reușit nu mai puțin de 103 driblinguri în această perioadă, iar primii cinci clasați sunt exclusiv jucători care evoluează în ofensivele unor cluburi de top: Lamine Yamal (FC Barcelona, 224), Jeremy Doku (Manchester City, 152), Mohammed Kudus (Tottenham, 137), Kylian Mbappe (Real Madrid, 127), Vinicius Junior (Real Madrid, 117).

