Kvitova, finalista de la Australian Open, nu joaca in Fed Cup impotriva Romaniei! Cehia - Romania, 9-10 februarie

Petra Kvitova, finalista de anul acesta de la Australian Open, a decis sa nu joace in echipa de Fed Cup a Cehiei, care va infrunta Romania in primul tur al competitiei.

Petra Kvitova a anuntat ca nu va juca in meciul de Fed Cup contra Romaniei. Finalista de la Australian Open a ales sa mearga la turneele de la Sankt Petersburg si Doha.

"Trebuie sa-si apere titlul la turneul de la Sankt Petersburg cu o saptamana inainte, iar apoi va merge la Doha", a declarat antrenorul Kvitovei, Miroslav Cernosek.

Turneul WTA de la Sankt Petersburg va avea loc intre 28 ianuarie si 3 februarie, iar cel de la Doha se va desfasura intre 11 si 16 februarie.

In acest an, Romania va juca in primul tur al Grupei Mondiale a Fed Cup cu Cehia (9-10 februarie, la Ostrava), detinatoarea trofeului.

Petra Kvitova a pierdut sambata finala feminina de la Australian Open fiind invinsa in trei seturi, 7-6 (7/2), 5-7, 6-4, de japoneza Naomi Osaka.

De luni, Kvitova va ocupa locul 2 WTA, dupa jucatoarea nipona care va prelua sefia clasamentului international, detronand-o pe Simona Halep.