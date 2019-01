AUSTRALIAN OPEN | Prima reactie a lui Djokovic dupa ce a castigat turneul: "E uluitor, sunt fara cuvinte!"

Novak Djokovic a castigat Australian Open fara emotii.



Sarbul s-a impus in fata lui Nadal in trei seturi, scor 6-3, 6-2, 6-3. Este prima finala de Grand Slam pe care Rafael Nadal o pierde in minimum de seturi.



"Imi cer scuze, sunt foarte emotionat. Incerc sa ma gandesc la toate cate ni s-au intamplat in ultimele 12 luni. Rafa a trecut peste o operatie, eu am avut cateva probleme. E uluitor, sunt fara cuvinte. Vreau sa multumesc celor din staff-ul meu", a declarat Novak Djokovic la finalul partidei.