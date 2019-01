Romania A SCAPAT in Fed Cup de racheta numarul 1 a Cehiei! Petra Kvitova nu va fi prezenta la Ostrava!

Petra Kvitova nu va face parte din echipa de Fed Cup a Cehiei in meciul cu Romania.

Petra Kvitova, ocupanta locului 2 WTA, s-a retras din cadrul intalnirii pe care echipa Cehiei de Fed Cup trebuia sa o dispute cu Romania in sferturile de finala ale Cupei Federatiei. "Ea trebuie sa-si apere saptamana precedenta tilul de la Sankt Petersburg, apoi, saptamana urmatoare, pe cel de la Doha. Nici eu, nici capitanul Petr Pala nu ne asteptam ca ea să participe. A jucat intotdeauna cand a putut. Nu este genul de jucatoare care sa-si gaseasca scuze", a declarat, pentru cotidianul Dnes, managerul jucatoarei, Miroslav Cernosek, care a confirmat ca jucatoarea pe care o reprezinta va evolua pentru Cehia in intalnirile viitoare.

Campioana en-titre a Cupei Federatiei, Cehia, va intalni, pe 9 si 10 februarie, la Ostrava, Romania, in sferturile de finala ale editiei 2019 a Grupei Mondiale a FedCup. Anul trecut, in noiembrie, Kvitova nu a evoluat in finala pe care Cehia a castigat-o, cu 3-0, cu SUA. Cehia, chiar si fara Petra, nu duce lipsa de jucatoare valoroase. Prezente pot fi Barbora Strycova, locul 34 WTA, Katerina Sinuakova, locul 33 WTA sau Karolina Pliskova, locul 8 WTA, semifinalista la Australian Open.