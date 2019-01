Imagini socante! Green Street Huligans in viata reala: bataie salbatica intre suporterii lui Millwall si cei ai lui Everton! VIDEO

Suporterii lui Millwall, renumiti pentru istoria plina de violenta, care a inspirat si celebrul film Green Street Huligans, s-au razboit ieri cu fanii lui Everton, cu ocazia meciului din Cupa Angliei.

Huliganii s-au batut in afara stadionului, iar mai multi dintre ei au fost raniti si au avut nevoie de ingrijiri medicale.

The Met Police has confirmed one man was slashed in the face during fighting ahead of Everton’s FA Cup tie with Millwall yesterday... this video has been doing the rounds on Twitter #Everton #EFC pic.twitter.com/D94ewSFyLs