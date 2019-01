Cand bodyguardul devine asasinul! Mihai Mironica, dupa victoria zdrobitoare a lui Djokovic in fata lui Nadal

Novak Djokovic a castigat trofeul de la Australian Open, dupa 6-3, 6-2, 6-3 cu Rafa Nadal.

Rafael Nadal a mai trait infrangeri dure, dar niciuna atat de umilitoare intr-o finala de Grand Slam. Spaniolul, cel mai mare luptator din istorie, a fost in fata lui Djokovic ca un debutant caruia i s-au luat toate reperele de catre veteranul care stie totul. Nadal a aratat la fel de stingher, de neajutorat precum a fost, de exemplu, tanarul grec Tsitsipas chiar in fata spaniolului la acest turneu.

Sigur, Novak Djokovic merita o inflatie de superlative, de semne de exclamare. Dar, parca, in aceasta finala Nadal nu a fost ucis doar de Djokovic. Spaniolul i-a luat sarbului mana in care avea pumnalul si l-a ajutat sa-l implante cu si mai multa forta. La cat de multe mingi simple ratate, la cat de multe greseli nefortate, sanse irosite uluitor am vazut in aceasta finala in dreptul lui Nadal, aproape ca a parut o sinucidere asistata.

Djokovic pare sa transforme Australian Open pentru el in ceea ce este deja Roland Garros pentru Nadal. Sarbul e deja cel mai mare campion din istoria turneului australian, asa cum este Nadal la Paris. Arena Rod Laver este fortareata lui Djokovic, locul in fiecare centimetru de teren pare a fi personalizat pentru jocul celui care este, probabil, cel mai mare sportiv din istoria Balcanilor.

Stilul lui Djokovic este singurul care poate anihila punctele forte ale lui Nadal. Jocul de pe fundul terenului este foarte foarte foarte solid, agresiv, ba chiar indestructibil pentru ca forehandul in cros al lui Nadal nu destabilizeaza reverul sarbului. Djokovic este la fel de puternic pe ambele lovituri, pe dreapta si pe rever, si i-a luat lui Nadal suprematia si in jocul defensiv. Novak este un fel de Van Damme al tenisului, este in continuare, si la 31 de ani, incredibil de elastic, face spagaturi cu care scoate mingi ce pareau pierdute si obtine puncte imposibile. Nadal era regele acestui stil, acum Djokovic este si Nadalul din aparare de pe vremuri, dar are si dezinvoltura ofensiva a unui Federer din vremurile de aur.

Si pentru ca a venit vorba de Marele Elvetian... De-a lungul anilor, am spus ca Djokovic a fost bodyguardul lui Federer pentru ca l-a impiedicat pe Nadal sa-l ajunga in clasamentul clasamentelor, cel al trofeelor de Grand Slam cucerite. Dar cred ca bodyguardul are deja acum dorinta de a deveni asasinul celui pe care il apara. La 31 de ani, Djokovic a ajuns la 15 trofee de Grand Slam, este la 5 titluri de supercampionul elvetian. Cum generatia noua pare inca prea cruda, nu conteaza serios in lupta pentru marile titluri, Djokovic nu are obstacole deosebite si e decis sa intoarca armele impotriva lui Federer. Sarbul are jocul cel mai bun in acest moment, jocul perfect chiar, si vrea coroana suprema, cea a stapanului istoriei.