"Ion Tiriac tot spune ca nu mai vine nimic dupa Simona Halep, dar nimeni nu vrea sa-l asculte!" | Ilie Nastase, INFURIAT de situatia dezolanta de la FRT 

Ilie Nastase este revoltat de situatia in care se afla FRT, care nu a mai primit nicio finantare de la MTS din 2018.

Federatia Romana de Tenis a ramas fara nicio finantare primita din partea Ministerului Tineretului si Sportului in ultimii trei ani. In ciuda victoriei din instanta obtinuta de FRT-ul condus de Ion Tiriac, MTS nu a virat deocamdata nicio plata in conturile federatiei.

In acest context, Ion Tiriac si-a dat demisia si a tras semnalul de alarma cu privire la lipsa de interes acordata de stat viitorului tenisului romanesc, iar Ilie Nastase a sarit in apararea fostului coleg.

"Sunt foarte multe probleme la Federatia Romana de Tenis. Aproape ca as putea spune ca daca e cineva care chiar le poate rezolva, la cat de multe si de adanci sunt, atunci doar Ion Tiriac e acela. In primul rand, problemele legate de buget sunt cele mai importante. Nu stiu de ce statul roman nu vrea sa inteleaga ca a venit vremea de a repara ce a stricat.

Daca cineva crede ca la varsta si la banii lui mai are nevoie de nu stiu ce, atunci se insala amarnic. Domnul Tiriac a revenit din pura sa pasiune, din dragostea pentru tenis si copiii indragostiti inca de acest sport. Vad ca tot spune ca nu mai vine nimic dupa Simona Halep, dar pare ca nimeni nu vrea sa-l asculte.

Asa suntem noi, romanii, ii indepartam pe cei care ne vor binele. Ii dam la o parte, ii azvarlim, pur si simplu. Ce, credeti ca Federatia Romana de Tenis e singurul caz? Da' de unde! Uitati-va cu atentie si veti avea parte de multe surprize!

Are si el o anume varsta si oricat de mult ar dori sa ajute, toate chestiunile astea mai lasa si urme dupa ele. Numai eu stiu cati nervi si-a facut pana acum cu tot felul de povesti incredibile de la Federatia de Tenis. Nici macar hartie igienica nu se poate cumpara la Federatie din banii statului," a declarat Ilie Nastase pentru playsport.ro, noteaza Digi.